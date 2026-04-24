La Asociación de trabajadores de Copsa (ATC) informó en un comunicado que se está realizando una paralización total de servicios desde las 11.00 de este viernes, hasta el reintegro con los primeros servicios de este sábado.

El texto expresa que “desde el colectivo se comunica a la población la lamentable situación que transitan los/as trabajadores/as, en relación al no pago de salarios en fecha, cuestión que se viene repitiendo y haciendo pública desde hace al menos 14 años”.

“Hemos tenido el apoyo de los usuarios/as y compañeros/as de todas las filiales de UNOTT, y por tanto del Pit-Cnt”, continúa el comunicado. En la actualidad se adeuda aproximadamente el 50% del salario de marzo pasado. Al respecto de la decisión, el presidente de ATC, Marcelo Pérez, dijo a la diaria este viernes que desde la empresa “nos prometieron que iban a pagar la mitad restante del salario de marzo en el transcurso de la semana pasada”, pero que luego “ni siquiera atendian el teléfono”.

También resaltó que el día lunes 20 había una instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo, pero que la empresa no se presentó. Y el martes 21, hubo otra reunión en dicha cartera. En ese encuentro tripartito, la empresa concurrió, pero no presentó ningún plan de pagos o solución a los trabajadores.

Pérez agregó que la medida de paralización también fue tomada en solidaridad con el chofer de la empresa UCOT, que que fue agredido por un conductor de un vehículo particular, que se subió a la unidad de transporte, y tras una discusión lo agredió físicamente. El dirigente recalcó que “el comunicado del sindicato dice todo, y por el momento no hay mucho más para decir”.

Desde la ATC se destaca también que la organización sindical ha concurrido en reiteradas oportunidades durante todos estos años al parlamento Nacional, Juntas departamentales, Ministerios e intendencias, pero que “las soluciones de fondo no aparecen”.

“Venimos sufriendo el acoso permanente de financieras y bancos por los atrasos en los pagos de los compromisos asumidos, en nuestras familias se viven momentos de mucha incertidumbre y tristeza producto de que no hay certezas, y nuestra estabilidad laboral está dependiendo de decisiones políticas de gobierno y empresariales que tienen de rehén a trabajadores y usuarios”, agrega la nota.

En ese sentido, se resalta además que “durante mucho tiempo”, los funcionarios de la empresa han evitado realizar movilizaciones con paralización de servicios en fechas sensibles para la población, como son el comienzo de clases e inicio de vacaciones.

La declaración de la Asociación concluye manifestando que “los trabajadores estamos sin margen para poder sostener a las familias. Reclamamos al gobierno que regule y haga cumplir con el pago total de nuestro salario en fecha. Reclamamos al sector empresarial no poner a los trabajadores de rehenes por diferencias con el Ejecutivo Nacional. Somos trabajadores y pedimos respeto por nuestro trabajo, y por las condiciones de trabajo, el salario y las familias”.