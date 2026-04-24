A través de un comunicado que divulgaron en la madrugada de hoy, el sindicato de la Unión Cooperativa Obrera del Transporte (UCOT) anunció que este viernes realizará un paro total de actividades por 24 horas desde los primeros servicios del día.

La decisión se tomó por el ataque a un afiliado, víctima de una “brutal agresión” mientras trabajaba, que “lo dejó inconsciente y derivó en un siniestro vial al colisionar la unidad que conducía contra otro ómnibus”.

Ocurrió anoche en el cruce de Bulevar Artigas y Burgues. Según Telemundo, el presunto agresor subió a la unidad porque el ómnibus habría rozado su vehículo, y en un video que trascendió en redes sociales se lo ve salir por una de las ventanas.

El hecho “puso en riesgo su vida y la de terceros, pudiendo haber desencadenado una tragedia de magnitud irreparable”, valoraron desde el sindicato. La organización repudió el acto de violencia y planteó que funciona como una prueba de la “situación de vulnerabilidad” en la que desarrollan sus tareas cotidianamente.

Los trabajadores exigieron a las autoridades esclarecer lo sucedido, identificar y sancionar al responsable e implementar de forma urgente “medidas concretas que garanticen la seguridad de los trabajadores”. También convocaron a una asamblea general hoy al mediodía, en la que definirán los pasos a seguir y luego harán una movilización.

“No podemos ni vamos a naturalizar la violencia. La integridad física y la vida de quienes prestan servicio debe ser una prioridad”, cerró el mensaje.