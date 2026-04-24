El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), Leonardo Loureiro, manifestó en rueda de prensa que, si bien el gobierno transmitió en el Consejo Superior Tripartito al PIT-CNT y a las cámaras empresariales su intención de dialogar y debatir sobre la reducción de la jornada laboral, la CCE entiende que no se debe abordar el tema en la actualidad.

“Sabemos que el Consejo Superior Tripartito quiere analizar ese eje, pero no estamos de acuerdo en discutir ese tema en este momento. Hemos sido bien claros cuando nos expresamos. No estamos negados a hablar del tema, pero no es el momento, justo cuando tenemos que trabajar en mejorar la competitividad y la productividad para crecer”, sostuvo Loureiro este miércoles, y agregó que hay países que aplicaron la modificación en algunos sectores, y que “el costo que recae en las arcas del Estado fue muy elevado”. “Si hoy tenemos en cuenta la situación fiscal del país, no resiste ningún análisis el incorporar ese tipo de costos”, enfatizó.

El empresario asistió al lanzamiento de la Estrategia Nacional para el Desarrollo, impulsada por el PIT-CNT, la CCE, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Agenda Nacional para el Desarrollo (ANDE). Consultado acerca de la estrategia, Loureiro explicó que es una iniciativa “que se venía trabajando desde 2024. Inclusive, hay una agenda para el desarrollo, que se estuvo gestando con todas las cámaras empresariales. En conversaciones con el PIT-CNT observamos que podíamos lograr acuerdos en algunos puntos, y así construir juntos una Estrategia Nacional de Desarrollo. Además, se mantuvieron conversaciones con Rodrigo Arím [director] de la OPP, que viene del mundo de las políticas públicas. Era razonable encarar ese tipo de diálogo y fomentar esta estrategia”.

Acerca de la iniciativa, comentó que “hay que poner sobre la mesa aquellas cosas por las que Uruguay pueda crecer a tasas razonables” En esa dirección han insistido las cámaras empresariales, también el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. Si Uruguay no crece a tasas por arriba del 2,4% o 2,5%, no se puede tener la matriz social que hoy se quiere tener como país”.

Señaló que “hay puntos importantes para tomar para la estrategia. Hay coincidencias que es trascendente llevar adelante, tales como la innovación y la educación. Hay determinados sectores de actividad económica que pueden tener un despegue mucho mayor que el que tienen hoy y creo que es ahí donde hay que trabajar”, y agregó que “hay un tema de competitividad”, y que en ese eje hay conversaciones de los empresarios y demás actores sociales y económicos con el gobierno.

“Creo que hay un tema ahí que ha dado señales positivas del MEF en el contexto de regulaciones, digitalización de procesos, quitar algunos costos que tiene el Estado, y entiendo que esa parte más ágil es la que hay que trabajar. El otro tema que hay que abordar es la productividad”, dijo Loureiro.

Con referencia al crecimiento que debería alcanzar la economía del país, dijo que “hay puntos que son importantes, entre ellos la inserción internacional, que debe ser bien clara y definida”, y que se debe tomar en cuenta el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Mercosur, las gestiones para ingresar al Acuerdo Transpacífico, ya que “esos acuerdos ayudan a que las empresas se preparen para poder trabajar en eso”.

En otro orden, Loureiro reconoció que el sector “tiene que trabajar mucho más en incorporar innovación en las propias empresas y mejorar la competitividad. Pero esto no solo desde nuestro lado; hay que trabajar en conjunto para que eso suceda”.