Por solicitud de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), una delegación de dicha organización encabezada por su presidente, Danilo Dárdano, compareció este miércoles ante la Comisión de Industria, Energía y Minería, de la Cámara de Diputados.

Dárdano dijo a la diaria este jueves que para la confederación “es fundamental aprovechar este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, en vez de llorar y lamentarse. Hay que trabajar en conjunto con el gobierno, con Inefop y los empresarios, para diseñar una planificación industrial de nuevo tipo”.

Explicó que la innovación trata, en general, de fabricar más del mismo producto en vez de fabricar más, pero además “que tenga agregado de valor para competir por calidad y no por bajo precio, porque para nosotros va a ser imposible que Uruguay compita a bajo costo, porque no estamos dispuestos como sociedad, y especialmente como trabajadores con salarios de hambre y condiciones de trabajo funestas”.

En ese sentido, afirmó que hay que diagramar obligatoriamente una planificación industrial con agregado de valor, formación profesional acorde a ese tema y desafío, y tener una mirada territorial más equilibrada. Sobre esto expresó que “eso sería como la planificación y una mirada estratégica. Claro que hay urgencias, y nos sigue preocupando y ocupando lo que sucede en Colonia, en Paysandú, en otros lugares del interior profundo del país con el desempleo, y también con el cambio de la calidad del empleo”.

En este tema, sostuvo que en distintos puntos del interior, “donde se ha perdido trabajo industrial, se está por encima de la media a nivel salarial y de condiciones, y se pasa a otros sectores en los que, en general, un trabajador gana menos de la mitad de lo que percibía de salario. Por ejemplo, si recibías alrededor de 50.000 pesos por un salario líquido, un trabajador termina ganando 25.000 pesos líquidos. Es decir, pierde la mitad de sus ingresos”. También consideró que “esto tiene un impacto en la economía, en la salud mental de las familias que sufren esos golpes. Significa que es mentira que hay más empleo”.

Sobre esta última apreciación, dijo que “es cierto que se logró más cantidad de empleos en este tiempo, y la confederación reconoce eso, pero somos críticos en la calidad del empleo. Hay que trabajar como sociedad para mejorar la inserción regional, prepararse para el marcado europeo. Sí, estoy hablando del mercado europeo. Eso significa que el país debe prepararse a nivel de normativa y requisitos de la producción y la industria nacional para competir y poder ingresar a Europa. Eso permitirá dar un salto fundamental en la matriz industrial del país”. Las compras públicas fue otro de los temas abordados por la Confederación de Sindicatos Industriales en el Parlamento. En este asunto, sostuvo que “las empresas deben ser factor de desarrollo del país y de la industria nacional. Ahí hay que hacer un cambio hasta cultural en las empresas públicas para que se enamoren de ese desafío que deberían tener junto al resto de la sociedad”.

Con respecto a la devolución que realizaron los legisladores que integran la comisión, el dirigente respondió que, “en general, fue buena. Hay voluntad de seguir trabajando y de que se siga colocando algún planteo, si es que tenemos. Considero que la receptividad fue en general buena, pero tampoco es que de la comisión salimos todos abrazados. Creemos que, por lo menos, nos escucharon, hicieron algunas preguntas. No fuimos rechazados, pero sí fuimos claros y hemos dicho que el Parlamento tiene que jugar un rol importante en estos temas”.

El dirigente adelantó que “habrá una comisión de seguimiento de estos acuerdos. Es decir que se continuarán realizando reuniones de estas características en un futuro, solicitadas por la confederación, porque somos los principales receptores de los impactos en la industria nacional, tanto positivos como negativos”.