Accidente laboral: trabajador está gravemente herido tras caer de cinco pisos de altura

El caso está siendo investigado por la Policía Científica y la Inspección General del Trabajo.

Un trabajador que estaba haciendo tareas de construcción cayó desde el octavo al tercer piso de un edificio por causas que aún se investigan. Sucedió este miércoles por la mañana en una obra de la empresa Sabyl, en José Batlle y Ordóñez casi 8 de Octubre.

Desde el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca) indicaron, en diálogo con la diaria, que el obrero “fue trasladado de inmediato al hospital del Banco de Seguros del Estado, donde permanece estable”.

Producto de la caída, presenta lesiones, entre ellas, una de gravedad en una de sus piernas, por lo que el equipo médico está evaluando una operación quirúrgica. Además, tiene lesiones en un hombro, fractura del tabique nasal y múltiples golpes.

En representación del sindicato, asistieron al lugar dirigentes para interiorizarse sobre la situación y acompañar el proceso de investigación. También se hicieron presentes inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y personal de Policía Científica, quienes trabajan para determinar las causas y responsabilidades correspondientes.

“Desde la organización sindical se sigue de cerca la evolución del trabajador y nos mantenemos a disposición de él y su familia, a la espera de mayores novedades sobre su estado de salud y de los resultados de la investigación”, expresó el Sunca en su informe acerca del suceso.