Imprenta Casabó despidió a 18 trabajadores y el Sindicato de Artes Gráficas denuncia prácticas antisindicales

La imprenta Casabó, integrante del grupo económico Mailhos, despidió este miércoles por la tarde a 18 trabajadores de la industria gráfica, según confirmó a la diaria la presidenta del Sindicato de Artes Gráficas, Karina González.

González dijo que los trabajadores fueron notificados de sus despidos a través de mensajes de Whatsapp en el correr de la tarde del miércoles. Explicó asimismo que varias de las personas despedidas son delegados del SAG e integran su mesa directiva, por lo que calificó a los despidos como parte de “una práctica antisindical” que llevan adelante los propietarios de la empresa.

Según dijo, los trabajadores sindicalizados despedidos se oponían a una rebaja salarial que la empresa “está tratando de imponer” desde hace tres meses, así como a la quita de determinados beneficios, como la eliminación de un doble aguinaldo que la empresa paga cada diciembre, pero que ya no hace con sus nuevos trabajadores. Esto desembocó en la puesta en marcha de medidas sindicales y redundó en cierta “conflictividad en el relacionamiento”, contextualizó. “No estábamos teniendo diálogo porque la empresa quería imponer las rebajas salariales y los compañeros no querían firmarlas”, resumió.

La presidenta del SAG cuestionó las causales brindadas por Casabó, cuyas autoridades adujeron problemas financieros, ya que afirmó que la empresa “tiene clientes” y “mucho trabajo”. Según comentó, la imprenta provee a la tabacalera Monte Paz, que pertenece al mismo grupo económico, así como también a farmacéuticas y empresas del ramo alimenticio como la cadena de comida rápida Burger King. Con respecto a esta última, añadió que la empresa adquirió maquinaria especializada en los últimos meses para cumplir con sus órdenes.

“La carta que [se] le mandó a los compañeros vía Whatsapp del despido decía que era por motivos de finanzas; nosotros entendemos que no, que es una práctica antisindical [y] que lo que está tratando de hacer la empresa es que se dejen de tomar las medidas y aparte acepten una rebaja salarial”, reiteró.

Sumado a ello, la dirigente sindical dijo que una vez que los trabajadores despedidos resolvieron parar y concentrar, la directiva de la empresa los convocó a una reunión, en la que se les comunicó que no solo no iban a retroceder con los despidos, sino que incluso podrían ocurrir más. Añadió que se impidió el ingreso de las autoridades del SAG, así como de Nathalie Barbé, encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT, algo que consideró como una afronta a la ley de negociación colectiva.

En este sentido, y consultada sobre qué medidas tomará la SAG al respecto, explicó que la SAG y el PIT-CNT solicitaron una instancia con la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, algo que estimó que sucederá la próxima semana. También que los trabajadores se reunirán en asamblea este jueves para definir los próximos pasos a tomar. “Vamos a ver cómo es que quieren seguir los compañeros y cómo desde el sindicato también nos vamos a parar frente a esta situación, que es bastante grave”, concluyó.