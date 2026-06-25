La demanda laboral continúa disminuyendo, según el monitor laboral de Advice

Se estima que el primer semestre del año cerrará con una caída de 6,5% interanual; además, en comparación con mayo de 2025, cayó un 7,5%.

De acuerdo con lo informado por la consultora Advice, en mayo la demanda laboral cayó 7,5% en comparación con mayo de 2025. El informe explica que en el quinto mes del año se publicaron 6.419 oportunidades de empleo y que “la disminución es relativamente moderada, pero persistente”. Además, destaca que “este fue el cuarto mes consecutivo de descenso interanual, confirmando una tendencia de contracción de la demanda laboral tras el récord del año anterior”.

Desde el inicio de este año se publicaron cerca de 32.846 oportunidades de empleo, un 6% menos que en enero-mayo del año pasado, lo que representa unas 2.087 ofertas menos. Se proyecta que esta variación se amplíe a -6,5% en el balance enero-junio. La consultora explica que “los resultados apuntan a que este será el primer semestre de caída de la demanda laboral tras dos años de crecimiento” y que esto “se correlaciona con el bajo dinamismo de la economía nacional, que ha tenido un crecimiento muy moderado en el primer tramo de este año (0,9%), significativamente inferior al que estaba teniendo hace un año (3,4%), según las mediciones del Banco Central”.

“Esto confirma un panorama de deterioro del mercado laboral respecto a un año atrás, que se produce no como un shock (las variaciones han sido relativamente moderadas), sino por un efecto acumulativo que se proyecta que continúe en la segunda mitad de este año”, expresa el informe de la consultora.

Un mercado laboral con distintas realidades

Advice expresa que el bajo crecimiento de la economía nacional “expone disparidades en el mercado de trabajo. Los empleos de menor calificación pagan el costo del bajo dinamismo económico, con una caída significativa de las oportunidades de empleo, mientras la demanda de profesionales y técnicos se mantiene al nivel de 2025 y crece la demanda de los perfiles más especializados”. El trabajo agrega que “la diferencia se explica por características inherentes a los empleos comprendidos en cada categoría, que condicionan una mayor o menor ‘sensibilidad’ de estos a los cambios de ritmo de la economía”.

En ese sentido, Advice sostiene que, por un lado, “las ocupaciones elementales tienen la mayor elasticidad ante variaciones en el nivel de actividad económica, porque están vinculadas a cambios de corto plazo en el nivel de consumo” (en particular, comercio y servicios no especializados). Al respecto, destaca que “cuando la economía se expande, las empresas necesitan más trabajadores en atención presencial y operaciones; y cuando la economía se desacelera, la demanda de estos empleos se contrae”.

Destaca, por otro lado, que “los puestos de media y alta calificación (técnicos y profesionales universitarios) mantienen su relevancia en el mercado laboral por razones menos inmediatas y más vinculadas a tendencias de mediano y largo plazo”. En un escenario de bajo crecimiento económico, el informe señala que “una empresa puede frenar contrataciones a nivel operativo, pero seguir buscando un especialista porque lo necesita para un proyecto estratégico o para liderar procesos vinculados a la mejora de la productividad o a la transformación digital de las organizaciones”.

La demanda de trabajadores para desempeñarse en ocupaciones que no requieren formación, dado que se basan fundamentalmente en tareas físicas y de atención presencial en servicios no especializados, tuvo una caída interanual de 11,9% (prácticamente duplica la variación promedio de -6%). En tanto, la demanda de empleados para ocupar puestos de baja calificación, que requieren un nivel de formación equivalente al egreso de la educación media superior (bachillerato), tuvo una caída interanual de 10%.

Por su parte, “la demanda de trabajadores para ocupar puestos de calificación media, que incluye formaciones técnicas (tecnicaturas e ingenierías tecnológicas), títulos universitarios de nivel intermedio (carreras de hasta tres años o títulos intermedios en carreras de cuatro o más años) y educación terciaria no universitaria (por ejemplo, formación en educación), tuvo una variación interanual de 0,2%”. La demanda de trabajadores para ocupar puestos de alta calificación, que equivalen a la formación universitaria de grado, no tuvo variación interanual.

“La demanda de puestos de muy alta calificación (empleos que, por el nivel de especificidad y avance en los conocimientos que implican, suelen requerir estudios universitarios superiores al nivel de grado: posgrados, maestrías y doctorados) tuvo un crecimiento interanual de 22,8%”, concluye el informe.