Comisión de Asuntos Laborales del Senado citará al Ministerio de Transporte por la situación de Copsa

Una delegación en representación del directorio de la empresa Copsa compareció este jueves ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores. Allí, ante legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio, se abordó la situación en general, con énfasis en el aspecto económico.

Sobre la sesión, el presidente de la Comisión y senador del Partido Colorado, Robert Silva, dijo este viernes a la diaria que los directivos mostraron “la buena voluntad de encontrar una solución en diálogo con el Ministerio de Transporte [y Obras Públicas, MTOP]”, y que los legisladores “quedamos muy preocupados porque Copsa planteó diferencias que existen respecto de la paramétrica, que es con relación a la cual se calcula el cobro del boleto y el subsidio que el gobierno les entrega a esta empresa y a las otras”.

En ese sentido, comentó que la empresa planteó “que hay un tema de desfasaje y que ellos salen todos los días y tienen pérdidas, y que el MTOP lo sabe, que es el que tiene que tomar medidas por ser el organismo regulador. Dijeron también que tienen esperanzas en todo este proyecto del transporte metropolitano”. Ante esto, Silva anunció que la Comisión citará al MTOP a una comparecencia, que será en agosto.

Acerca de la situación de la compañía de transporte, el legislador dijo también que “es un tema macro, que tiene distintas aristas, algunas técnicas vinculadas al transporte metropolitano, pero tiene mucho de lo laboral”, y que es “un contexto que preocupa”, ya que “hace tiempo unos 1.200 trabajadores sufren deudas salariales y se les paga el sueldo en cuotas”.

Silva sostuvo, además, que los representantes de la empresa “desmintieron que existan casos de persecución sindical y la aplicación de un régimen de sanciones para reducir costos, porque cuando sancionan a un trabajador tienen que elegir a otro para trabajar, y hay una comisión que regula todo lo concerniente a faltas y sanciones”. “Copsa reconoció la labor del sindicato en el área. En la empresa hay un problema estructural, que si no se pone el cascabel al gato, el tema no se va a solucionar”, afirmó.

Copsa reconoce problemas

Por su parte, el gerente general de Copsa, Javier Cardoso, expresó a la diaria este viernes que “se expuso el origen del problema de la empresa. Por distintas medidas, se inició un traspaso de los límites departamentales de las empresas urbanas con boletos subsidiados hacia Canelones. Eso implicó perder usuarios. Después, [hubo] un aumento de los costos en 2008, con la equiparación salarial con Montevideo, que implicó aumentos del 50% en la mano de obra en algunos rubros. Luego el detonante fue desde 2013 en adelante, cuando empezó a caer la cantidad de usuarios, que pasó de 75 millones anuales a 44 millones actualmente”.

Cardoso recordó que el MTOP, en 2021, contrató al economista Gonzalo Márquez para redactar un informe del sistema, el cual fue elaborado con datos de 2019 a 2022, y que en 2023, “a partir de que Márquez lo entregó, quedó en reserva, y nunca se accedió a este. Por razones obvias, si daba que las empresas ganaban dinero, lo iban a mostrar; si daba que las empresas perdían, no lo iban a compartir, y es lo que ha sucedido”.

En ese sentido, explicó que “eso fue el detonante para diseñar una nueva paramétrica en el sector” y que hoy existen diferencias desde la cámara de empresas metropolitanas con la elaboración de la paramétrica, dado que nos pasan una paramétrica de 76 pesos por kilómetro como medida, cuando el ómnibus urbano en Montevideo está en 108 pesos, con iguales costos de mano de obra, e incluso los buses con algún precio menor –los que no son coches eléctricos–”.

Para el directivo, “la paramétrica está diseñada para dar esas cifras. Tiene graves inconsistencias que se explicaron al MTOP y se está esperando que sean corregidas. Sobre esas inconsistencias, dicen que con 370 ómnibus prestan el servicio, cuando la empresa Copsa ha demostrado que entre las 8.00 y 9.00 hay 491 ómnibus circulando. Si hay 491 ómnibus circulando a esa hora y después en otros horarios, ¿cómo puedo hacer con 370 coches? Es imposible”.

“Reconocimos durante la reunión la madurez del sindicato, la Asociación de Trabajadores de Copsa, y la capacidad de diálogo que tienen para haber soportado el no cobrar en fecha y todavía con atrasos en sus salarios”, expresó el gerente. No obstante, afirmó: “Estamos imposibilitados de cambiar la situación porque somos totalmente regulados. Nos tienen regulados porque nos dicen a qué hora tenemos que salir, qué recorrido tenemos que hacer, el precio que se debe cobrar al usuario y el salario que se tiene que pagar. No tenemos capacidad de negociación ninguna”.

Ante la consulta de algunos legisladores de por qué Copsa “es la empresa con más problemas”, Cardoso dijo que la empresa “tiene un negocio que genera algún recurso, como la línea Este, que tiene 22 coches contra 300 que son los afectados. Es menos del 10%. Con ese 10% no puedo cubrir el 90% que es deficitario”.