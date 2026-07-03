Hugo Montaño: “Si el país necesita más trabajo, inversión y desarrollo, el cooperativismo tiene que ser parte de la solución”

El dirigente de Cudecoop entiende que hay que darle una mayor atención al interior del país y sostuvo que “más y mejor cooperativismo van a significar un mejor Uruguay”

Este año el acto por el Día Internacional de las Cooperativas será en Minas, Capital Nacional del Cooperativismo 2026. La actividad será este viernes 3 de julio a las 18.00 en el teatro Lavalleja (José Batlle y Ordóñez 715). Además de esta celebración, Cudecoop trabaja en un encuentro nacional de género para el segundo semestre de 2026, un año que está marcado por diversos desafíos y objetivos para el mundo cooperativo.

El presidente de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), Hugo Montaño, y la coordinadora ejecutiva, Silvana Avondet, dialogaron con la diaria sobre estas celebraciones y otros temas que son parte de la realidad del cooperativismo en el país.

Montaño explicó que el Día Internacional de las Cooperativas tiene “connotaciones globales, en la medida en que el cooperativismo es un movimiento a nivel mundial y pone el tema de la paz como lema de este año. La paz es fundamental para el desarrollo y para que los pueblos tengan oportunidades, es parte de nuestro ADN”.

Agregó que en el ámbito local la celebración “contribuye a que Minas sea centro del cooperativismo durante este año”, y comentó que se eligió esa ciudad porque Cudecoop “tiene un ambicioso programa de desarrollo territorial, considerando que el cooperativismo de tierra adentro es el que está más lejos de la capital y, por lo tanto, lejos de las federaciones y de la propia Cudecoop”.

El plan territorial de Cudecoop implica generar 12 mesas departamentales para 2026. Por eso Minas fue elegida Capital Nacional del Cooperativismo, para centrar el trabajo y consolidar un desarrollo en la mesa de Lavalleja.

En ese sentido, Montaño acotó que enfocarse en el desarrollo de las cooperativas del interior “es central” y reconoció que “es el principal objetivo, por eso el plan de desarrollo territorial tiene tanta importancia”. Afirmó que esto se hace en colaboración estrecha con el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), que tiene su programa de desarrollo territorial propio, y que actualmente se coordinan ambos programas para reforzar el trabajo en el interior.

“Si el país necesita más trabajo, inversión y desarrollo, el cooperativismo tiene que ser parte de la solución. Hay muchas cooperativas en el interior y se les debe brindar mayor atención. Es necesario propiciar que evolucionen desde el punto de vista ideológico, en lo material, en su desarrollo como empresas, en su inserción en las diferentes sociedades y cómo esa inserción genera cambios en la sociedad. Más y mejor cooperativismo va a significar un mejor Uruguay”, expresó.

En tanto, Avondet destacó que en noviembre se celebrará en Minas un encuentro nacional de género para abordar temas relacionados con la incorporación de la perspectiva de género en el cooperativismo.

Montaño resaltó el convenio entre el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y el Inacoop, del que Cudecoop es socio estratégico y destinatario del proyecto. “Se trata de Procoop, un instrumento por el cual se trata de resolver las necesidades de desarrollo de las cooperativas, ya sea desde lo funcional, desde el punto de vista de su ideología cooperativa o desde lo más técnico. Procoop cumple diez años. Entonces, la centralidad este año desde lo político tendrá al frente a Procoop como un instrumento absolutamente necesario y fundamental para las cooperativas”.

Acerca del balance de las políticas públicas hacia el cooperativismo, Montaño dijo que “lo primero que se ha hecho es establecer un muy amplio y profundo diálogo entre Cudecoop y el Inacoop”. “Hablamos el mismo idioma que ellos. Hace las cosas más fáciles. A partir de ahí se construyen cosas. La construcción del encuentro nacional, por ejemplo, que es un logro del movimiento cooperativo del año pasado, fue una construcción colectiva. La construcción de Minas como capital del cooperativismo en 2026 es una construcción colectiva”, agregó.

Recordó que Cudecoop tiene una plataforma con temas que necesita resolver, y que está vigente una serie de propuestas que se entregaron en la última campaña a los candidatos de los partidos políticos.

“Actualmente tiene algún tema más. Y ahí están reflejados los ejes del movimiento en su conjunto, pero también los de cada una de las diferentes clases cooperativas, que tienen reivindicaciones propias. ¿Qué resta por hacer? Queda avanzar en todo. Desde tener una ventanilla única para planificar y crear una cooperativa hasta buscar soluciones para las compras públicas y mejorar las relaciones entre el Estado y las cooperativas sociales en sus diferentes expresiones”, afirmó.

En cuanto a las asignaciones presupuestales, Montaño dijo que el cooperativismo “no salió desfavorecido; al contrario, salió favorecido”. “Inacoop fue de las pocas organizaciones que tuvieron un incremento presupuestal. Hoy, teniendo en cuenta la actual situación, el primer objetivo es que no se recorte. El cooperativismo en realidad ha hecho aportes sustanciales: por ejemplo, en la anterior medición de empleo el cooperativismo registró un incremento del empleo del 4,6%, mientras en el total del país era un 0,8%”.

En relación con este punto, también comentó que la inversión en cooperativismo que hizo el Estado, unos cinco millones de pesos destinados al Inacoop en 2026, “fueron en realidad inversiones en conjunto”, y esa suma “se ve reflejada en cosas concretas y en el camino del desarrollo del país”. Por todo lo anterior, “esperamos que esto siga y que no se frene en la Rendición de Cuentas actual”.

Ante la consulta por el Fondo de Desarrollo (Fondes), que depende del Inacoop, Montaño respondió que es un instrumento creado en el movimiento cooperativo, “que ha tenido altibajos pero desde hace tiempo tiene una administración sólida y firme”. Consideró que “la legislación que tiene es muy restrictiva, a partir de determinadas medidas que se tomaron cuando hubo una serie de dificultades en el pasado”. Cudecoop tiene a una persona que la representa en la junta del Fondes. “El tema hoy es que se necesita que esos fondos estén a disposición de las cooperativas. Necesitamos que se flexibilice el uso del Fondes, porque hay fondos que están ociosos en ese fondo, y hay cooperativas que necesitan usarlos”, planteó.

Con referencia a cómo observa la actualidad del sector, dijo que el cooperativismo lo que se plantea es profundizar su desarrollo y crecimiento. “Hay que hacer un trabajo en amplitud y profundidad. Necesitamos más y mejores cooperativas, cooperativas con mayor involucramiento en crecimiento y extensión. La cooperativa es una solución a los problemas de la gente, es una alternativa a la empresa tradicional. La cooperativa es diferente al capitalismo salvaje. ¿Por qué? Porque es una empresa humana”, sostuvo.

En esa línea, concluyó que “eso está en la base de por qué al cooperativismo a nivel mundial se lo empieza a ver cada vez con mayor énfasis como un instrumento válido y con difusión”, y “las Naciones Unidas le dan una promoción increíble”. “El cooperativismo es el único sector que va a tener cada diez años un año internacional convocado por las Naciones Unidas”, afirmó.