Silente, empresa de productos lácteos sustentables, dona alimentos a centro educativo en Villa Española

La organización Unidos por los Niños recibe donaciones de más de 30 empresas, entre ellas, Silente, que apunta a ser la primera marca de lácteos orgánicos en Uruguay.

Desde hace 15 años la organización Unidos por los Niños contribuye en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes del barrio Villa Española. Surgida en 2011 como una iniciativa de un grupo de voluntarios “con identidad católica”, hoy atiende a más de 120 jóvenes en un local cedido por el Municipio D, que fue reacondicionado como centro educativo y merendero.

En las instalaciones funcionan un club de niños y un centro juvenil, coordinados por un equipo multidisciplinario de más de 30 personas: trabajadores sociales, psicólogos, psicomotricistas, educadores, talleristas y una psicopedagoga.

El club de niños brinda acompañamiento diario a niños de entre 5 y 11 años en horario de contraturno escolar, mientras que el centro juvenil ofrece apoyo académico y acompañamiento a adolescentes de entre 12 y 18 años, con el objetivo de “fortalecer vínculos sanos, fomentar proyectos de vida y reforzar el camino académico”.

Con los adolescentes “trabajamos competencias transversales y habilidades. Tenemos talleres optativos de deporte, carpintería, sublimación”, dijo a la diaria la coordinadora del centro, Tatiana Amaro.

La organización tiene convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Según comentó la coordinadora, el INAU les da “partidas mensuales”, que son “el mayor ingreso” para sustentar el equipo de trabajo. Otro de los ingresos “importantes” proviene de las ferias second hand que organiza el centro una vez por semestre con ropa donada por empresas.

Unidas por los niños

Todos los días a las 11.00 los educadores sirven la colación. Después de los talleres, los “chiquilines” hacen una pausa para comer y jugar. En el patio delantero los espera una mesa con galletas, torta y dulce de leche para acompañar. También hay yogur con cereales y frutas.

El dulce de leche y el yogur son donados por la empresa Silente, que en febrero de este año comenzó a colaborar con el centro educativo y es una de las 30 instituciones que lo apoyan.

Los productos lácteos elaborados “sin aditivos” empezaron a formar parte del desayuno y la colación de los niños y adolescentes que asisten al merendero. “Antiguamente, dulce de leche no les podíamos brindar. Comprábamos tarros solo para las tortas de cumpleaños, y yogur teníamos solo cuando venían donaciones del Banco de Alimentos” de Uruguay, señaló Amaro. Ahora, en cambio, el dulce de leche “va con todo”: flan, tortas, galletas, pan.

“Hoy en día recibimos muchas donaciones, salimos a buscarlas, pero también muchas llegan a nuestras puertas. Muchas [empresas] sostienen el vínculo con el paso del tiempo”, afirmó.

Esencia y tradición

En busca de no perder la receta del dulce de leche de campo –“eslabón fundamental de la cultura culinaria rioplatense”–, Gonzalo Araujo ideó un emprendimiento. Hace diez años, “yo trabajaba de cocinero en un restaurancito en un campo cerca de San Carlos y estaba obsesionado en hacer las cosas ‘como eran antes’. Un día probé el dulce de leche casero de Elvira, una vecina, y me di cuenta de que no tiene nada que ver con el dulce de leche industrial. Sentía que se estaba perdiendo el sabor del dulce de leche”, contó a la diaria el emprendedor. Fue así como nació Silente.

Desde el inicio, el objetivo de la empresa es “generar un impacto positivo” y “ser una célula para el cambio positivo” a través de la elaboración de lácteos sin conservantes, espesantes ni colorantes. Cuando las ventas y la facturación lo permitieron, comenzaron a donar sus productos. “Nuestro plan es, a medida que sigamos creciendo, ir sumando más niños y más merenderos”, sostuvo Araujo, y agregó, como otro propósito, que los productos “naturales y nutritivos no sean un privilegio, sino un derecho”.

La empresa dona por semana 68 litros de yogur y 25 kilos de dulce de leche al centro Unidos por los Niños y al merendero Estrella de Oro.

En cuanto a la sustentabilidad, Silente apunta a ser la primera marca de lácteos orgánicos en Uruguay. Para lograr este fin, el plan de Araujo es ofrecerle a tamberos “pasarse” a la producción orgánica. “El tambero cuando se pasa a una producción orgánica tiene dos o tres años en los que la producción de leche baja como un 30%. Si no tiene un productor que lo banque en esos tres años, es imposible”, explicó. En este sentido, propone “comprarle toda la leche” a un precio más alto para que pueda hacer esa “transición”.

Actualmente, Silente trabaja con tres plantas de pequeños y medianos productores familiares de Canelones, Colonia y San José.

Consultado sobre la recepción de los productos, Araujo dijo que los supermercados les “reabrieron las puertas” y no los tratan como “un proveedor común” porque “saben que la tendencia en el mercado son este tipo de productos que generan impacto y que tienen un propósito. La gente quiere consumir cada vez más marcas con las que se pueda identificar. Ya no es más consumir un producto solo porque te gusta”, consideró, y valoró: “En cuanto a calidad, nuestros productos son los mejores del mercado”.

El centro lleva adelante diversas actividades educativas y recreativas. Cada lunes, los niños van junto con talleristas y educadores a natación en la plaza de deportes 7 de Paso Molino. También tienen un taller de competencia lectora dictado por una psicopedagoga de la Universidad Católica de Uruguay los martes y los jueves, un taller de plástica y otro de robótica en el Espacio Modelo.

Merendero Unidos, el 25 de junio, en el barrio Villa Española Foto: Alessandro Maradei

Asimismo, este año empezó a implementarse un nuevo proyecto con egresados, dedicado a los jóvenes mayores de 18 años, a los que el centro juvenil “les quedó chico”.

“Cada 15 días estamos teniendo una actividad con ellos y construyendo un poco el espacio. La idea es hacer talleres más de encuentro, también de educación financiera”, dijo la coordinadora.

Trabajo individual y familiar

La organización desarrolla un plan de atención anual para cada niña, niño y adolescente. El equipo de trabajo se asegura de que los menores “tengan todos los controles médicos al día, y si no los tienen, se trabaja para que se tengan” a partir de “un seguimiento con todas las policlínicas del barrio”, explicó Amaro.

En un barrio de contexto social vulnerable, el centro elabora un plan de trabajo “también para las familias”, que son visitadas por psicólogos y trabajadores sociales del centro “mínimo” una vez por año. “Tenemos muchas situaciones que están judicializadas por vulneración de derechos, y eso lleva nuestro seguimiento. El equipo hace informes que se elevan al juez. Muchos niños tienen la obligación de asistir al centro para que los padres continúen con la tutela”, señaló la coordinadora.

El trabajo con las familias es “constante”. “Se hacen talleres a lo largo del año. Y hay un espacio terapéutico para los casos más vulnerables”, añadió. Tanto en la mañana como en la tarde hay “supervisiones” del INAU que acompañan cada proyecto.

Cupos, reformas y propuestas

El centro educativo trabaja con cupos y lista de espera. Actualmente, hay ocho vacantes en el club de niños. “La escuela con la que más trabajábamos pasó a ser de tiempo completo. Algunos [niños] se cambiaron de escuela para seguir viniendo acá, pero otros no. Entonces ahora ampliamos la zona: no solo vienen de Villa Española, sino de otros barrios”, contó Amaro.

En tanto, para el centro juvenil sí hay lista de espera. “Tenemos cupo con el INAU por 50 adolescentes y nosotros estamos trabajando con 66”, indicó. No obstante, en julio llegará una “ampliación de cupo por el INAU a 70 adolescentes”.

Asimismo, están trabajando en una ampliación de propuestas. “No es lo mismo la propuesta para un chiquilín de 12 años que para uno de 16. Están en etapas evolutivas totalmente distintas y necesitan y hablan de temas distintos”, consideró Amaro. En este sentido, se está evaluando la creación de un grupo “+16” para “trabajar otro tipo de cosas como la inserción laboral, las competencias transversales y habilidades que hoy el mundo del mercado laboral exige”.

Por otra parte, desde 2025 se vienen implementando reformas edilicias. “Cuando arrancamos acá eran 30 niños y el espacio estaba bien, pero ahora tenemos más de 120 y un equipo de 30. Las salas nos quedaron chicas”, advirtió la coordinadora.

En 2024 la organización se presentó al programa de asistencia financiera de la Embajada de Japón en Uruguay y ganó una donación de fondos de más de 40.000 dólares para la construcción de dos nuevas aulas, que fueron instaladas en 2025, y una ludoteca con computadoras, libros y juegos de caja, donde también funciona el taller de sublimación.

Este año, el centro educativo presentó una propuesta al Presupuesto Participativo de la Intendencia de Montevideo para continuar con la ampliación de las instalaciones y, además, están a la espera de la llegada de un salón-comedor para que los “chiquilines” cuenten con un espacio que sea solo para comer y no tengan que hacerlo dentro de las aulas.