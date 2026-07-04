Sindicato de TCP realizó un paro de actividades y la empresa cuestionó los planteos y las medidas

Katoen Natie calificó la posición de los trabajadores como “inviable, improcedente y contraria a un proceso de negociación responsable y de buena fe”.

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) -integrada por la empresa belga Katoen Natie y la Administración Nacional de Puertos- detuvo sus actividades este sábado a las 12.00; la medida se extenderá hasta las 23.00.

El paro se debe a la falta de avances en la negociación de un nuevo convenio colectivo. En diálogo con la diaria, Álvaro Reinaldo, dirigente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), puntualizó que la medida abarca solamente a la terminal especializada de TCP. “Con el transcurso de las horas, la información se actualizará”, apuntó, si bien señaló que aún no está definido si en las próximas horas habrá una nueva reunión entre el sindicato y las autoridades de la empresa.

Por su parte, Katoen Natie señaló este sábado a través de un comunicado que el sindicato “ha anunciado un paro de actividades por tiempo indeterminado con reintegro espontáneo”. El sindicato, sostuvo la empresa, “continúa planteando como condición previa para sentarse a negociar que la empresa abone a todos los trabajadores un bono adicional al salario de 50.000 pesos líquidos mensuales, mientras se desarrolle la negociación o, alternativamente, que otorgue 25 jornales asegurados a todo el personal, exista o no trabajo disponible”.

En ese marco, Katoen Natie afirma que para TCP “este planteo reviste una extrema gravedad, en tanto condiciona el inicio del diálogo a exigencias económicas ajenas al normal desarrollo de una negociación colectiva” y agrega que “la empresa no puede aceptar una posición de esta naturaleza, por resultar inviable, improcedente y contraria a un proceso de negociación responsable y de buena fe”.