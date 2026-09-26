PIT-CNT cuestionó “despidos abusivos” a través de cierre de cuentas por parte de Pedidos Ya

La central sindical afirmó que la compañía multinacional ha procedido contra “repartidores que tienen juicios en curso contra la empresa por relación laboral encubierta”.

A través de un comunicado, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT expresó su solidaridad con los trabajadores de la empresa Pedidos Ya, quienes, según la central sindical, actualmente “enfrentan despidos abusivos”. El PIT-CNT afirmó que la compañía multinacional “viene llevado cierres de 'cuentas' (despidos) de repartidores que tienen juicios en curso contra la empresa por relación laboral encubierta”. En la declaración se sostiene que, “en pleno avance de las demandas que buscan demostrar la relación de dependencia”, Pedidos Ya está recurriendo a “a su poder unilateral sobre el algoritmo para cortarles el sustento” a estos trabajadores.

La central sindical afirmó, además, que la Ley 20.396 -que regula el trabajo mediante aplicaciones digitales y fue promulgada en el período pasado- “otorga una protección insuficiente”, dado que, si bien garantiza “el derecho a conocer los motivos de las decisiones automatizadas”, “no prohíbe que el cierre [de una cuenta] se base en motivos ilegales o discriminatorios”. En ese sentido, el PIT-CNT señaló que, al margen de lo que establece la normativa vigente, en la práctica los repartidores “reciben a diario mensajes de suspensión de cuenta por tiempo indeterminado, sin explicación alguna, lo que genera incertidumbre y una afectación económica directa”.

“La normativa no protege lo esencial: el vínculo laboral. Apenas dispone que el trabajo en plataformas 'puede' prestarse en régimen de dependencia o autonomía, desconociendo la asimetría de la relación laboral. Hoy Pedidos Ya presiona para que el repartidor o repartidora se reconozca como 'autónomo' y así eludir las protecciones del derecho laboral colectivo”, se señala en el comunicado.

Asimismo, la central sindical apuntó que se trata de trabajadores que “siguen sin acceso al seguro de desempleo, licencias, aguinaldo y otros derechos básicos” y resaltó que “Pedidos Ya obtiene ganancias en Uruguay gracias a miles de repartidores que cada día se arriesgan a accidentes de tránsito, mal tiempo y desgaste físico”.

“No son 'socios' ni 'suministradores de servicio': son trabajadores y trabajadoras en relación de subordinación. Merecen dignidad y la plena protección del derecho laboral uruguayo, que hasta ahora ha sido reconocido a nivel mundial. Ningún trabajador y trabajadora debería perder el trabajo por reclamar los derechos que con lucha conquistamos”, manifestó el PIT-CNT.