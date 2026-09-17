Sello Provas del Mides certifica historias de empleo digno, autonomía económica y consolidación de proyectos de vida

Espacios comerciales, capacitación y acompañamiento son los pilares en los que se basa el Provas, incluyendo a partir de este año el del trabajo colectivo, como formas de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad social.

El sello Provas (procesos con valor social) es una marca de certificación social creada en 2014 por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el marco de la ejecución del proyecto financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que señala que los productos que lo ostentan tienen detrás una historia de empleo digno, autonomía económica y consolidación de proyectos de vida con repercusión comunitaria.

De acuerdo con lo que expresó Soledad Brandon, gerenta del Área de Promoción Sociolaboral del Mides, “el objetivo es generar estrategias de trabajo en conjunto entre emprendimientos emergentes de personas que estén transitando situaciones de vulnerabilidad social y que tengan ganas de producir ideas o desarrollos de productos ya iniciados”.

Bajo el rótulo de “vulnerabilidad social” caben muchas circunstancias, por lo que Brandon enumeró algunos de los factores que se evalúan para determinar si una persona califica para obtener el sello Provas. “Para postular, las emprendedoras o emprendedores deben completar una declaración jurada de los ingresos de su hogar, que incluye, por un lado, los aspectos vinculados a vivienda, al sostenimiento del empleo, a la trayectoria educativa y de formalización y, por otro lado, lo vinculado al tipo de producto o servicio que quieren desarrollar. El nivel de formalización, las estrategias que tienen para sostener su vida o los ingresos de sus hogares también son cosas que tomamos en cuenta”.

El programa Provas, contrariamente a lo que podría suponerse en primera instancia, no es una política pública asistencialista, sino una que, como explica la jerarca, brinda a los beneficiarios tres cosas: “Los espacios de comercialización para generar visualización de sus productos; la capacitación para mejorar la idea de producto y el desarrollo y lo que nosotros le decimos escala, poder producir más, poder producir mejor y en mejores condiciones; y el acompañamiento, que siempre está vinculado a una trayectoria de egreso, hasta tanto el producto tenga estabilidad”.

Profundizando sobre cada uno de los tres pilares de apoyo, y comenzando por los espacios de comercialización, la gerenta del Área de Promoción Sociolaboral del Mides recordó que, hasta hace un tiempo, se contó con un local de venta en el Mercado Agrícola de Montevideo (MAM). “Actualmente, los espacios de comercialización fijos que tenemos son en la Unidad Agroalimentaria de Metropolitana [UAM] –fruto de la coordinación interinstitucional– el primer viernes y sábado del mes. Este año volvimos al Prado en todas sus versiones: a la Criolla del Prado en abril, que fue nuestra primera actividad grande, y ahora a la Expo Prado. Además, a partir de este mes, recibimos la invitación de la Intendencia de Montevideo para hacer un primer intento los sábados en la Ciudad Vieja”.

Curso de formación en habilidades para el emprendedurismo

Consultada sobre espacios de venta fuera de Montevideo, Brandon anunció que “es lo que tenemos proyectado para 2027. Hay algunas ideas para poder trabajar en Paysandú, en Colonia o en Maldonado, que son lugares donde tenemos referentes del Programa de Apoyo a Emprendimientos del Mides, como para poder ir armando también esta red interinstitucional, que es lo que le da sostén a Provas”.

En referencia a la segunda línea de trabajo –la capacitación–, cada persona que se postula para obtener el sello Provas recibe diferentes tipos de cursos, ajustados a sus necesidades. Por ejemplo, “el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional de Uruguay (Inefop) está dándoles un curso de formación en habilidades para el emprendedurismo, que consta de diferentes niveles; aprender habilidades digitales, que es también una necesidad para colocar los productos en el contexto actual en el que estamos. Algunas emprendedoras están haciendo un curso de desarrollo del producto en la [Escuela Universitaria Centro de Diseño] de la Facultad de Arquitectura, [Diseño y Urbanismo], que empezó la semana pasada. En resumen, se realizan diversas instancias de capacitación de los emprendimientos, apoyando los procesos de formalización y crecimiento, brindando herramientas para su fortalecimiento”.

En cuanto al acompañamiento –tercer pilar del programa– “cada emprendimiento cuenta con el apoyo de un técnico del programa. El acompañamiento técnico también contempla aquellas situaciones que exceden lo estrictamente vinculado al emprendimiento. En este sentido, cuando surgen otras necesidades o situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las emprendedoras y sus hogares, se realizan orientaciones, derivaciones y diferentes gestiones hacia recursos y servicios que pueden dar respuesta adecuada a esas situaciones, de acuerdo con cada caso”.

Brandon destacó que este es un esfuerzo interinstitucional en el que también participan los ministerios de Industria, Energía y Minería y de Trabajo y Seguridad Social, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, la Universidad de la República, el Instituto Nacional de Cooperativismo, Inefop, la Agencia Nacional de Desarrollo y el Correo Uruguayo”.

Luego de un período en el que el desarrollo del sello Provas “estuvo enlentecido, a partir de 2025 arrancamos con esta nueva etapa”, hasta que finalmente en la Expo Prado 2026 se concretó su relanzamiento. Más allá de que sus características originales se mantienen, Brandon explicó que “esta nueva etapa está vinculada al trabajo en colectivo, ahí es donde lo hacemos conversar con la idea de más comunidad, porque que estas personas comercialicen juntas, cuiden entre todas el producto y el proceso de las otras trabajando en equipo es una manera de construir comunidad. Por otro lado, también es un abordaje cada vez más tendiente a la autonomía y a la no dependencia de los espacios de comercialización que el Mides pueda generar, sino que puedan ir desarrollando ellas mismas otros espacios de colocación de sus productos”.

Sobre las cifras duras, la jerarca del Mides consignó que “actualmente son 136 emprendimientos que lucen el sello Provas en sus productos, enclavados en los departamentos de Montevideo, Canelones, Rocha y Florida. Las diferentes iniciativas se encuentran en distintas etapas de desarrollo: emprendimientos en una etapa inicial, otros en proceso de consolidación y otros con mayor trayectoria. El 93% de esos emprendimientos son liderados por mujeres, mujeres jefas de hogar o mujeres referentes de cuidados.

En relación con el perfil socioeconómico, el 70% de los emprendimientos se encuentran formalizados a través del Monotributo Social Mides. Es destacable que para un porcentaje mayoritario de las emprendedoras que integran el colectivo el emprendimiento constituye su principal y, en muchos casos, único sustento económico, ya que no cuentan con otras fuentes de ingresos. Ahí nosotros entendemos que estamos reforzando una línea de gobierno, que es la autonomía económica de las mujeres. La forma de acceso al programa se realiza a partir de las convocatorias o llamados que realiza el Mides, en los que se especifican claramente condiciones y requisitos para postularse”.

“Elegir un producto con este sello es elegir el proceso que hay detrás”

Brandon informó que el programa maneja un presupuesto “en el entorno de unos 2,5 millones de pesos anuales para el desarrollo de los espacios de comercialización y demás actividades”.

En el entendido que el propósito original del sello Provas es certificar que el proceso de producción cumple con criterios de empleo digno, autonomía económica y consolidación de proyectos de vida con repercusión comunitaria, la diaria consultó a Brandon si, eventualmente, el sello podría ser al mismo tiempo una suerte de certificado de calidad de los productos, a lo que la jerarca respondió que “sí, porque los productos también son revisados. De hecho, para las emprendedoras, integrarse a esta estrategia es poner su producto a que sea dialogado con otras emprendedoras de los mismos rubros y también con referentes técnicos de todas estas instituciones”.

Al respecto, concluyó que “la idea que resume a Provas es simple: frente a dos productos equivalentes, elegir uno con este sello es elegir el proceso que hay detrás”.

Otro de los desafíos que enfrenta el programa –y, por ende, aquellas personas que participan en él– es posicionarse como proveedores del Estado. Las compras públicas funcionan como un motor de desarrollo para las economías locales, paradigma que ha sido demostrado por la aplicación de la Ley 19.292, que crea un régimen especial de adquisiciones que beneficia a la producción familiar y a la pesca artesanal.

El marco normativo uruguayo promueve que los organismos públicos no ponderen únicamente el precio más bajo a la hora de adquirir bienes o servicios, sino que también consideren el “valor por el dinero”, el cual integra impactos económicos, ambientales y sociales. Es así que el propio Mides ha comprado algunos de los productos de Provas para acciones en otras áreas, como por ejemplo los chalecos distintivos y reflectivos identificatorios que utilizan los integrantes de los equipos territoriales para realizar las recorridas y tareas de asistencia en calle durante el Plan Invierno. Este fue el puntapié inicial a un mecanismo de compras públicas con valor social, aún no regulado.