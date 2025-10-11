En las últimas horas se viralizó un posteo en redes sociales del portal web La Derecha Diario (LDD) en el que se afirma que el cantante Agustín Zeballos “reivindica el Estado gigante y las políticas ultraizquierdistas del Frente Amplio”, y señala que admitió que “la gente no llega a fin de mes por culpa de las políticas que defiende”. Sin embargo, el posteo, que superó las 200 mil visualizaciones en menos de 24 horas, corresponde a una frase sacada de contexto en la que el artista cuestionó otra publicación de esa cuenta.

El intercambio se origina con un posteo de LDD en el que se afirma que Uruguay pierde población por “culpa del aborto”, fenómeno que la academia no comparte, y el alto costo de vida producto de un “Estado que todo lo encarece”, lo que se habría reflejado en el cierre de cuatro colegios privados por falta de alumnos.

Zeballos, por su parte, cuestionó el razonamiento, en el que se atribuye al aborto como una de las causas de la baja natalidad. “La mayoría de la gente vive con lo justo, de poder ahorrar ni hablemos, y la culpa principal es del aborto, dale”, ironizó el artista. Asimismo, no realizó otras afirmaciones, ni en ese posteo ni en publicaciones posteriores, menciones a políticas estatales específicas ni al gobierno.

No obstante, la respuesta de LDD no replica lo afirmado por Zeballos junto al contexto original. “Se enojó con La Derecha Diario, pero dijo una verdad y reconoció que la gente no llega a fin de mes por culpa de las políticas que defiende”, afirma el posteo.

