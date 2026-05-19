Es falsa cadena viral que advierte sobre la activación de la “Opción Cero” ante la escasez de combustible en Cuba

En los últimos días circuló entre usuarios locales una supuesta cadena con información “oficial” del gobierno cubano en el que difunden el plan “Opción Cero”, una serie de recomendaciones ante la ausencia total de suministros externos. El texto del “comunicado especial” de las autoridades cubanas afirma que se habría declarado el “estado de preparación total” y fue enviado por usuarios al BOT de la diaria Verifica.

Estas medidas implicarían la paralización de servicios básicos como el transporte público, el servicio eléctrico, el suministro de agua y las comunicaciones, afectadas principalmente por la escasez de combustible. Ante esta situación, el mensaje señala “directivas inmediatas” como almacenar agua, resguardar alimentos, preparar iluminación como acumular linternas, velas y fósforos; asegurar medicamentos de uso crónico para ancianos y enfermos, organizar a las comunidades y cumplir las órdenes de las autoridades.

Asimismo, el comunicado señala específicamente “no subestimar la advertencia”, ya que “los márgenes de maniobra son mínimos” y se ha llegado “al límite” de las capacidades. “Este fin de semana será decisivo para el destino inmediato de la nación”, dice el comunicado atribuido al Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

Sin embargo, la publicación corresponde a una desinformación que comenzó a viralizarse a mediados de marzo pasado y que ya fue desmentida tanto por plataformas de factchecking como por el propio gobierno de Cuba. Por un lado, no existen registros de ese comunicado en los sitios oficiales del Estado, así como fueron emitidos mensajes del Ministerio del Interior de ese país advirtiendo sobre la falsedad del contenido.

Escasez absoluta

No obstante, si bien el comunicado es falso, la isla sí enfrenta un duro régimen de restricciones producto de la escasez provocada por la falta de combustible y otros insumos de primera necesidad. De hecho, esta semana el Ejecutivo admitió que las reservas de crudo se agotaron y manifestaron estar dispuestos a aceptar la ayuda humanitaria ofrecida por el gobierno de Estados Unidos. Esto se definió a pesar de ser su vecino del norte el país que mantiene el bloqueo a Cuba y que amenazó con sanciones a aquellos estados que han brindado ayuda a la isla.

La situación fue informada por el propio ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, quien admitió el 13 de mayo en un mensaje televisado la “aguda” crisis que atraviesa el país derivado del “férreo bloqueo energético” impuesto por Estados Unidos. Por otra parte, el propio presidente Miguel Díaz-Canel afirmó en un mensaje de X que su gobierno está dispuesto a aceptar la ayuda estadounidense, “por muy inconsecuente y paradójico que resulte el ofrecimiento”, y definió las prioridades en combustibles, alimentos y medicinas.

Por otra parte, en el sitio de Defensa Civil se emitió una guía familiar para actuación en el eventual caso de una agresión militar extranjera. Bajo el lema “Proteger, resistir, sobrevivir y vencer” se difundieron nueve páginas con indicaciones relacionadas con la provisión de víveres: “Con el mismo afán y disciplina con que nos hemos preparado para enfrentar eventos de desastre debemos prepararnos para proteger la vida si el enemigo nos agrede militarmente. Esta guía familiar tiene como objetivo mostrarnos medidas útiles y normas de conducta necesarias para actuar correctamente y minimizar el riesgo en situaciones excepcionales”.

En la guía, Defensa Civil alerta sobre alarmas y atención a comunicados y cómo actuar ante “ataques aéreos”, cómo cuidar de los desvalidos y cómo brindar atención a heridos, además de cómo armar provisión de mochilas especiales y bienes para estar preparados (en la medida de lo posible).