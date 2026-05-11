Desde hace días algunas zonas de Ciudad Vieja se ven de forma caótica por una producción audiovisual. Un video tomado en la madrugada del 9 de mayo, y divulgado en redes sociales, muestra la situación de la calle Piedras entre Juan Carlos Gómez y Bartolomé Mitre, en cuyo recorrido se observa esa vía cubierta de carpas precarias y acumulación de basura.

La pieza, divulgada inicialmente en Tiktok por el usuario “andres lewandowski”, superó las 250.000 visualizaciones solamente en esa red social y motivó críticas de distintos usuarios por el estado de las calles en el barrio más turístico de Montevideo.

Por otra parte, el video circuló en otras redes sociales, como X, donde se viralizó ampliamente y superó las 300.000 visualizaciones entre el conjunto de publicaciones que lo replicaron. “Mirá que somos cornudos, 57.000 impuestos para ser Sinaloa”, afirma uno de los posteos, mientras que otro usuario señala en lo que “se ha convertido el barrio más emblemático y con más atracción de turistas en Montevideo”.

Sin embargo, las imágenes corresponden al set de filmación de la serie El futuro es nuestro, producción de la plataforma internacional Netflix que fue presentada en una conferencia en la Torre Ejecutiva la semana pasada por la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. De acuerdo con lo informado por la Intendencia de Montevideo, organismo que está asistiendo a la productora, la Ciudad Vieja está afectada por cortes de calle y desvíos con motivo de la filmación. Además, se realizarán escenas en otras zonas de la ciudad, como la plaza Independencia, el Centro, Peñarol, Melilla y el parque Lecocq.

Si bien la correspondencia de las imágenes con la producción de esta ficción fue advertida por otros usuarios de redes, así como medios de prensa y organismo públicos, los posteos desinformantes no fueron eliminados y siguen circulando en distintas plataformas como reales.

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