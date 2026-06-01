Circula una nueva estafa que suplanta el sitio web de Antel bajo un supuesto sistema de puntos

Una publicación que intenta engañar a usuarios desprevenidos bajo el método de suplantación de identidad corporativa, promociona un falso programa de puntos y redirige a un sitio fraudulento para captar datos personales y financieros de los usuarios.

En los últimos días circuló una campaña fraudulenta tanto en redes sociales como en servicios de mensajería que utiliza la identidad visual de Antel para ofrecer supuestos beneficios asociados a un inexistente programa de puntos, y que fue advertido por los suscriptores a través del BOT de _la diaria Verifica.

La maniobra dirige a los usuarios al sitio web “antemac.xyz”, una dirección ajena a la empresa estatal y utilizada para intentar obtener datos personales y financieros de las víctimas. El mensaje sugiere que los usuarios cuentan con beneficios pendientes de utilización y los insta a ingresar a un enlace para reclamarlos antes de que expiren. Una vez dentro, el usuario navegará por una lista de “productos canjeables” y un generoso saldo de puntos para utilizar. Para finalizar, deberán aportar información personal y financiera.

Sin embargo, Antel no posee actualmente un programa de canje basado en puntos para clientes residenciales, por lo que la premisa central del mensaje es falsa. La dirección web utilizada por la campaña, antemac.xyz, tampoco pertenece a la empresa ni forma parte de sus dominios oficiales y fue registrada el pasado 26 de mayo.

La campaña replica la modalidad de fraude conocida como phishing, mediante la cual los ciberdelincuentes intentan hacerse pasar por empresas, organismos públicos o entidades financieras para obtener credenciales de acceso, datos personales o información de tarjetas bancarias. La principal señal de alerta es la URL utilizada, ya que los servicios oficiales de Antel operan bajo dominios vinculados a la empresa estatal (.com.uy) y no mediante direcciones con el dominio “xyz”.

No es la primera vez que se difunden campañas de este tipo utilizando la identidad de Antel. En junio de 2025, la diaria Verifica advirtió una maniobra prácticamente idéntica que afirmaba falsamente que la empresa contaba con un sistema de puntos canjeables. En aquella oportunidad, los mensajes advertían sobre la supuesta pérdida inminente de beneficios para presionar a los usuarios a ingresar a enlaces fraudulentos.

Más recientemente, en mayo de 2026, circularon estafas similares a través de mensajes SMS falsos atribuidos a Antel, Sucive y OCA. Aquellas comunicaciones también incluían enlaces fraudulentos destinados a capturar información personal de los destinatarios.