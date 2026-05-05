En la última semana una gran cantidad de usuarios recibieron mediante mensajes de texto de telefonía móvil comunicaciones por parte del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), en el que se les advertía sobre el impago de multas por infracciones de tránsito. Sin embargo, los mensajes son falsos y corresponden a un intento de estafa en línea.

En este caso circularon varias versiones del aviso advirtiendo sobre “una infracción de tránsito pendiente” o con el mensaje “su matrícula posee impagas”. Para ello se proveían los enlaces fraudulentos “mSUCIVE.cc/uy” y “wsucive.cc/uy”, que no corresponden a la plataforma web oficial de Sucive, sino que derivan al usuario a sitios fraudulentos. En el portal apócrifo se solicitaban datos de tarjetas bancarias, en lo que sería una maniobra de phishing a través del cual los ciberdelincuentes extraen datos personales y de medios de pago de las víctimas.

Esto implicó que el Ministerio del Interior debiera advertir a la ciudadanía sobre esta operación a través de sus redes sociales, así como el propio Sucive, que informó no envíar “ningún tipo de mensaje con enlaces de internet” y solicitó no acceder a estos.

Por otra parte, también vía SMS, se divulgaron mensajes apócrifos atribuidos a Antel en los que se comunica al titular de la línea contar con “puntos” acumulados, canjeables por productos, que estarían próximos a expirar. Ante esto, se invita al destinatario a “recoger el regalo” mediante su ingreso al enlace “antelshop.shop/uy”, que deriva a un sitio web similar al portal oficial de la empresa de telecomunicaciones. No obstante, el sitio solo presenta una publicidad y un formulario de ingreso de datos personales en el que se solicita el ingreso del número de teléfono.

Esta campaña reitera un procedimiento de estafa extendido en junio de 2025, en que se enviaron de forma masiva mensajes falsos bajo el uso de la identidad corporativa de la empresa estatal. Asimismo, la compañía no ofrece ningún tipo de sistema de recompensas mediante la acumulación de “puntos” ni otro tipo de beneficios comparables con la oferta divulgada.

En paralelo a estos casos, la empresa de créditos OCA advirtió a sus clientes la circulación de mensajes en los que, al igual que en el caso de Antel, se invita a reclamar “puntos” próximos a vencer que no corresponden al sistema de canje que ofrece esa empresa, conocidos como “metros”, que son acumulables a partir de las compras realizadas mediante tarjetas de crédito.

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