Es falso que hayan vandalizado la Iglesia del Cordón tras la Marcha del Silencio

Una publicación viral en redes sociales afirma que la iglesia del Cordón fue vandalizada durante la realización de la Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo y sugiere que la prensa omitió informar el hecho. Sin embargo, se trata de una desinformación construida con una imagen fuera de contexto.

El posteo, difundido en X por la cuenta @ElInformante_1 y replicado por un conjunto de cuentas en esa red social, presenta una fotografía de la fachada de la Iglesia del Cordón, ubicada en la avenida 18 de Julio, manchada con pintura roja y el texto: “Vandalizaron iglesia tras marcha de desaparecidos”. Asimismo, la publicación afirma que “ya es un clásico ultrajar iglesias después de la marcha del 20 de mayo”.

Sin embargo, no existen registros de ataques a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, nombre oficial del templo, luego de la marcha del miércoles en Montevideo, así como en ediciones anteriores. La movilización, convocada anualmente por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, transcurrió de forma pacífica y fue cubierta ampliamente por medios nacionales.

Por otra parte, la fotografía utilizada en la publicación viral corresponde en realidad a un hecho ocurrido en marzo de 2018, tras la marcha por el Día Internacional de la Mujer. En ese momento, distintos medios informaron que la fachada de la Iglesia del Cordón había sido alcanzada por bombas de pintura roja, e incluso la imagen fue publicada en la cuenta oficial de X de la Iglesia Católica de Montevideo.

Además, la fotografía utilizada muestra la fachada del templo iluminada por la luz del día, mientras que la desinformación afirma que el ataque habría ocurrido al finalizar la marcha, que terminó en realidad en horas de la noche, cerca de las 21.00.