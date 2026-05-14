En los últimos días, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, defendió la gestión del Instituto de Colonización (INC) en el proceso de adquisición de tierras al ser consultado por el grado de cumplimiento de la promesa electoral. Durante la campaña, el presidente Yamandú Orsi dijo que incorporarían 25.000 hectáreas durante su mandato.

En una entrevista con el programa Punto de encuentro de Radio Universal afirmó que esta administración ya compró “más de 10.000” hectáreas de campo para el INC. Si bien señaló coincidir con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, respecto a que este gobierno probablemente no logre cumplir con lo prometido por Orsi en 2024, Fratti destacó el nivel de incorporación de tierras alcanzado en su primer año de gestión.

Consultado sobre el costo de adquisición de cada inmueble, el titular del MGAP señaló que se realizó a “diferentes precios” y que dependen de la ubicación de cada parcela. El ministro señaló que en zonas como Fraile Muerto es posible adquirir campos a unos 3.000 dólares por hectárea, aunque advirtió que los predios vinculados a la producción lechera tienen un valor más elevado debido a su ubicación y cercanía con los centros de actividad. “Si querés fomentar la lechería, tenés que comprar donde está”, afirmó Fratti, quien agregó que departamentos como Colonia y Soriano presentan precios más altos y remarcó que “esto del valor” es un “tema de oportunidad”.

Ante estos dichos, salió al cruce el senador nacionalista Sebastián da Silva, quien en el mismo programa acusó a Fratti de mentir. De acuerdo al legislador, además de la cuestionada compra de la estancia María Dolores, habrían adquirido un “campo de piedra” en Cuchilla de Fuego, departamento de Paysandú, y otro establecimiento próximo a Laureles, en Tacuarembó, al que definió como “garrapatilandia”. “Es para que vaya el puma que se escapó, el mono y capaz que hasta la ballena orca, porque aquello es la jungla. Inaccesible”, ironizó Da Silva.

Asimismo, señaló que está lejos de las 10.000 hectáreas señaladas por Fratti, y que a las 4.000 hás correspondientes a María Dolores solo deben sumarse otras 2.300 hectáreas vinculadas a los establecimientos próximos a Cuchilla del Fuego y Laureles.

¿Cuántas hectáreas incorporó Colonización?

De acuerdo a la información pública a la que accedió la diaria Verifica, el total de hectáreas incorporadas por Colonización en el correr de 2025 ascienden a 9.335. De esa cifra, 4.404 hectáreas corresponden a los padrones que componen la estancia María Dolores, en el departamento de Florida, mientras que 504 hectáreas integran la extensión del inmueble de Cuchilla del Fuego y 1.576 hectáreas el establecimiento de Laureles.

Da Silva definió la compra del “campo de piedra” de Cuchilla del Fuego como un “error compartido” entre la administración anterior y la actual, ya que ambas gestiones impulsaron compras de terreno en esa zona. El 30 de enero de 2025, a finales del mandato de Luis Lacalle Pou, se escrituró un padrón de 540 hectáreas, mediante una transacción que ascendió a 1.134.972 dólares, un promedio de 2.100 dólares por hectárea. Por otra parte, a mediados de marzo de este año, las autoridades concretaron la incorporación del predio lindero, de 894 hectáreas, por un monto anunciado de 2.500.000 dólares. Esta última compra se suma a la tierras incorporadas el año anterior, por lo que a la fecha se totalizan unas 10.229 hectáreas.

Asimismo, el proceso de incorporación de la parcela de Laureles se concretó mediante la firma del contrato de promesa de venta con fecha del 13 de agosto de 2025, aunque el expediente de estudio inició en 2024, durante la administración anterior. El acuerdo significó una erogación de 1.576.440 dólares, equivalentes a 1.000 dólares por hectárea.

No obstante, el organismo incorporó a su cartera de tierras otros establecimientos de gran porte. En Artigas adquirió dos campos de 497 y 371 hectáreas, en Lavalleja sumó otro inmueble de 445 hectáreas y en Tacuarembó un padrón de 346 hectáreas. Además, se adquirieron 14 inmuebles menores a 300 hectáreas en los departamentos de Río Negro, San José, Soriano, Canelones y Florida.

Durante el 2025, el INC destinó en total unos 44.395.000 dólares para la compra de tierras, de los cuales un 73% corresponden a los recursos destinados a la adquisición de la estancia María Dolores en Florida.

Los precios por hectárea fueron muy disímiles en función de la región y la capacidad productiva de cada suelo. Por ejemplo, en Soriano se adquirió el padrón N° 8657 a 3.750 dólares la hectárea, mientras que en Artigas el padrón N° 6106 costó un equivalente de 2.008 dólares la hectárea. En otros casos, como la estancia María Dolores, con capacidad lechera, ganadera y agrícola, el valor promedio de la hectárea ascendió a 7.379 dólares.

¿Promesa viable?

En la actualidad, el INC cuenta con más de 547.000 hectáreas bajo su tutela, de las cuales un 71% son propiedad de ese organismo. Si bien la promesa de Orsi de adquirir 25.000 hectáreas puede parecer ambiciosa, esta cifra dista de los niveles alcanzados en otros periodos. Durante la administración de José Mujica, Colonización amplió su cartera de tierras en 55.000 hectáreas, mientras que el primer mandato de Tabaré Vázquez adquirió otras 50.000. En total, entre los tres primeros gobiernos frenteamplistas, el organismo sumó en conjunto unas 128.000 hectáreas. No obstante, la meta propone superar los niveles del mandato de Lacalle Pou, período en el que se incorporaron solamente 11.000 hectáreas.

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