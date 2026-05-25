Circula intento de estafa que suplanta a la DGI con falsas “devoluciones de IRPF”

Mediante una maniobra de phishing, el formulario fraudulento pide información personal y datos completos de tarjetas de crédito para concretar la estafa.

En redes sociales comenzó a circular una advertencia sobre una nueva modalidad de phishing que suplanta a la Dirección General Impositiva (DGI) a través de correos electrónicos que prometen falsas devoluciones de IRPF. Las capturas difundidas muestran un mensaje que informa al usuario que tiene derecho a cobrar más de 10.000 pesos y solicita información bancaria luego de ingresar a un enlace externo.

En el correo electrónico supuestamente enviado por la DGI, se afirma que el contribuyente tiene derecho a una “devolución de $10023.00 UYU” y se le asigna un “número de referencia”. El mensaje incluye además un vencimiento de plazo de apenas 72 horas.

El correo contiene un botón para “confirmar datos bancarios”. Al hacer clic, el usuario es redirigido a un formulario que imita la imagen institucional de la DGI y solicita información personal como nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, correo electrónico, teléfono.

Finalmente, se exigen datos de una tarjeta bancaria, incluido el código de seguridad CVV, número de tres dígitos ubicado generalmente al dorso de la tarjeta. Sin embargo, para tramitar el reintegro, la DGI no solicita números de tarjetas bancarias, así como tampoco realiza devoluciones mediante formularios enviados por correo electrónico.

La maniobra corresponde a una modalidad conocida como phishing, una técnica de fraude digital que busca engañar a las personas para que entreguen voluntariamente sus credenciales bancarias o información personal haciéndose pasar por organismos públicos, bancos o empresas conocidas.

Por otra parte, estas inconsistencias se confirman mediante un escaneo de las capturas con la herramienta fraude.uy, una nueva plataforma creada para detectar estafas digitales mediante inteligencia artificial.

Cómo funciona realmente la devolución de IRPF

La DGI solo informa de las devoluciones de IRPF a través de sus canales oficiales y las consultas deben realizarse directamente al sitio web del organismo, mediante redes de cobranza, o en las cuentas bancarias registradas previamente por el contribuyente.

Esta maniobra de estafa coincidió con el comienzo del calendario de devoluciones del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que iniciaron el pasado 15 de mayo. No obstante, de acuerdo al calendario de DGI, la campaña de IRPF mencionada comenzará recién el próximo 29 de junio con la apertura de la atención personalizada. Los usuarios podrán consultar los saldos a cobrar o adeudados mediante su número de cédula de identidad o RUT en el sitio web oficial de DGI.

Esta operación retoma una campaña fraudulenta que circuló entre julio y octubre del año pasado y que motivó entonces a las autoridades de la DGI a emitir una serie de comunicados en los que se advertía a la población sobre la propagación de la estafa.

En los últimos meses diversos organismos públicos han advertido reiteradamente sobre campañas fraudulentas que utilizan el nombre de la DGI, el Banco República, el Ministerio de Desarrollo Social y otras instituciones estatales para robar información financiera.