En los últimos días se reiteró una modalidad de estafa que implica la utilización no autorizada de la imagen corporativa de empresas estatales para la divulgación de mecanismos de inversión y compra de acciones. En esta ocasión, se creó un sitio web apócrifo a modo de “espejo” del portal oficial de UTE, que podría inducir al error a algunos usuarios.

Una serie de publicidades divulgadas a través de la plataforma de anuncios de Google y Youtube invita a los usuarios a invertir en la empresa estatal, a través de aportes mínimos de 9.000 pesos que prometen acceder a ganancias mensuales a partir de 90.000 pesos. De acuerdo a la información de la compañía, el aviso fue pagado por un usuario registrado en Ucrania.

Al cliquear en el anuncio, el interesado será derivado a lo que parece ser el sitio web de UTE. Sin embargo, se trata de un sitio falso que imita todos los elementos de la web original. De hecho, el sitio se encuentra alojado bajo el dominio “nunnroofing.com”.

“UTE, con respaldo del gobierno y bajo la conducción de su presidenta Andrea Cabrera, presenta una plataforma que permite acceder a un beneficio mensual estimado de $U 160.000 con una inversión inicial de 9.000 pesos uruguayos”, señala la publicación. Asimismo, se atribuyen una serie de declaraciones a Cabrera durante la supuesta presentación del programa de inversión.

Tal vez lo más sofisticado de la estafa sea un video manipulado con inteligencia artificial (IA), que modifica un informe original del informativo Noticias 5, emitido en julio del año pasado. En el audiovisual, se modificó el habla tanto del periodista Camilo Delleli como de la presidenta del ente estatal para simular que presentan información de la iniciativa.

Todos los enlaces provistos en el artículo derivan al mismo cuadro de contacto, en lo que sería una maniobra de phishing, a través del cual los ciberdelincuentes extraen datos personales y de medios de pago de las víctimas. En la publicación se invita a los interesados a registrarse para recibir el llamado de un “asesor”, quien supuestamente brindará respuestas a consultas y ayuda en la activación de la cuenta.

Estas maniobras han acumulado cada vez más víctimas en los últimos años, lo que incrementó el número de denuncias de estafas por encima de otros delitos como las rapiñas, y motivó acciones por parte de la Policía y organismos estatales vinculados a la ciberseguridad del Estado.

Otros organismos y jerarcas afectados

Este procedimiento fue repetido en reiteradas ocasiones a lo largo del último año con diferentes empresas estatales. Los sitios apócrifos presentaban logotipos de las compañías o la imagen de sus jerarcas, a los que se les atribuían declaraciones públicas, jamás realizadas, en el marco de supuestas recomendaciones.

A mediados de diciembre fue utilizada una imagen del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y desde hace días circula un aviso con la ministra de Industria, Fernanda Cardona, en ambos casos mediante avisos generados con el uso de IA. Esto motivó que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) emitiera un comunicado en el que advierte a la ciudadanía por la circulación de “una estafa cibernética que utiliza de forma falsa e indebida la imagen de la ministra”.

El MIEM señala que el enlace redirige a una publicación titulada “New product for the world of technology”, en la que se manipula la voz de la ministra para que invite a la ciudadanía a invertir en un programa inexistente.

Por otra parte, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) debió emitir un comunicado para advertir la realización de llamadas de Whatsapp realizadas, al menos hasta el momento, mediante el número +598 95 840 568, y que utiliza como imagen de perfil el logo del organismo.

Además, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, denunció a través de su cuenta de X la circulación de un video, también modificado mediante IA, que la presenta recomendando el uso de una plataforma de inversiones llamada “Avertron AI”, también vinculada a estafas en línea.