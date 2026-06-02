La Udelar que “no da abasto”: ¿cómo evolucionó la cantidad de estudiantes, presupuesto e infraestructura de la Universidad?

De cara a una próxima Rendición de Cuentas, el rector de la Udelar advirtió sobre los problemas de masividad y la falta de mayor financiamiento.

En conferencia de prensa, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, señaló el aumento sostenido de la cantidad de estudiantes que atravesó esa institución y la necesidad de un mayor presupuesto. Ante la consulta del informativo de Telemundo, Cancela planteó un contexto institucional signado por una matrícula que ha crecido “enormemente”, “edificios desbordados” y “docentes que no dan abasto” para atender los estudiantes.

Por otra parte, el rector advirtió sobre los reclamos “pendientes” de mejorar la infraestructura existente tanto en Montevideo como en el interior. A modo de ejemplo, Cancela mencionó el caso de la sede de Melo del Centro Universitario Regional Noreste, que funciona en un salón de fiestas, el deterioro que refleja el edificio de la Facultad de Medicina y el desborde que atraviesa la Facultad de Psicología. En marzo de este año, los docentes de ese servicio trasladaron el dictado de clases a la calle para visibilizar los problemas de masividad.

De acuerdo a los datos de la Dirección General de Planeamiento de la Udelar, entre 2012 y 2025 la Udelar aumentó en 50,3% la cantidad de estudiantes de grado activos, al pasar de 110.422 estudiantes a 166.013 en ese período. Además, esta cifra duplica la cantidad de estudiantes al cierre de 2007, año en que se encontraban activos unos 81.774, y multiplica por seis la cantidad de estudiantes de hace cinco décadas, cuando solamente unos 26.220 estudiantes estudiaban en esa institución en 1974. En línea similar, el ritmo de aumento se duplicó en las últimas dos décadas al pasar de 12.098 estudiantes de ingreso en 2007 a 23.184 en 2025.

Sin embargo, esta evolución no fue acompañada por la evolución de las horas docente, que pasó de 222.253 en 2012 a 280.134 en 2025, un 26% de aumento. Esto arroja una reducción de la cantidad de horas docente por estudiante, que pasó de 1,8 a 1,4. Asimismo, de acuerdo al documento presentado por las autoridades de la Udelar ante la Comisión de Hacienda del Parlamento, en el marco de la discusión de la última Ley de Presupuesto, se proyecta una reducción de ese indicador hasta 1,35 horas docente por estudiante.

En aquel entonces, la Udelar solicitó un incremento presupuestal de 52% para el final del quinquenio. Sin embargo, la institución recibió solamente tres partidas anuales: una de 150 millones de pesos para el “financiamiento de becas de grado para contribuir a la atención de la población estudiantil más vulnerable” y otras dos de 100 millones de pesos para el financiamiento de más horas docentes, así como avanzar en las obras de refuncionalización del Hospital de Clínicas. Finalmente, luego de una serie de negociaciones, al incremento dispuesto en un comienzo se le sumaron 285 millones de pesos.

Mientras en 2024 el presupuesto de la Udelar representaba el 0,8% de PIB, se estima que esa relación se iría reduciendo gradualmente con los recursos asignados hasta caer al 0,73% para 2029. Actualmente, el presupuesto asignado se ubica en el entorno de los 755 millones de dólares, lejos de los 1.039 millones de dólares requeridos por la institución.

Mejora de la infraestructura e incremento de la planta física

En la actualidad, la Udelar cuenta con una planta física de 546.583 metros cuadrados, de los cuales unos 100.000 son dedicados a la atención en salud. La mitad de la infraestructura fue creada previo a 1970, mientras que el mayor incremento fue entre 2006 y 2020, período en que la superficie construida se incrementó un 42%. Sin embargo, el quinquenio siguiente estuvo marcado por restricciones presupuestales, lo que significó un freno en el Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo de la Udelar, en el que la planta física se redujo levemente.

Buena parte del incremento se dio por la expansión de la Udelar en el interior, que implicó la incorporación y construcción de infraestructura para los Centros Universitarios Regionales (Cenures). Mientras que en 2009 la planta física correspondiente a los Cenures se ubicaba en 12.500 metros cuadrados, la superficie ascendió a 45.923 metros cuadrados para 2024.

Sin embargo, si bien fue importante el incremento en infraestructura, la incorporación de superficie no acompañó el aumento de la matrícula, y en la actualidad los metros cuadrados por estudiante se encuentran en su mínimo histórico. Mientras en 1950 la Udelar contaba con un promedio de 16,6 metros cuadrados por estudiante (sin contar el Hospital de Clínicas), ese indicador se redujo a 3,3 metros cuadrados para 2007, y a 2,7 metros cuadrados para 2024.

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