En los últimos días se viralizó en redes sociales un video en el que se afirma la existencia de un supuesto “plan preventivo” para que Argentina ceda tierras con el fin de acoger refugiados israelíes en el marco de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las publicaciones circulan desde mediados de abril y se difundieron ampliamente en distintos países con subtítulos en inglés y turco, donde acumularon millones de visualizaciones. Por ejemplo, un posteo del usuario de X @RoiLopezRivas, quien se presenta como “socialista y chavista” y vinculado a la comunicación política y la geopolítica, superó el millón de visualizaciones en menos de 48 horas.

El audiovisual menciona un “informe confidencial catalogado bajo el expediente número MS-26” en el que se detalla el “operativo humanitario”, diseñado “única y exclusivamente para acoger hasta 300.000 ciudadanos del Estado de Israel”. “A pesar de que la guerra afecta a toda la región, el plan del gobierno omite por completo ofrecer refugio a poblaciones iraníes u otras víctimas civiles del conflicto, enfocando todos los recursos del estado argentino en una sola nacionalidad, Israel”, dice la locución.

Asimismo, se menciona la existencia de un “proyecto urbanístico” que habría sido aprobado por el Ministerio de Obras Públicas argentino para crear una urbanización privada en la Patagonia sobre “tierras quemadas por el fuego”. El barrio privado llevaría el nombre “Josué” y ocuparía 100.000 hectáreas, equivalentes a “cuatro veces la superficie de Gaza”.

Sin embargo, las afirmaciones son falsas y forman parte de una desinformación que comenzó a circular en enero de este año, tras los incendios forestales masivos registrados en la Patagonia, y cuya autoría dio lugar a especulaciones y teorías conspirativas en redes sociales.

Según el portal de verificación argentino Chequeado, no se ha constatado evidencia de proyectos de desarrollo urbanístico en la región patagónica. así como tampoco la existencia del documento mencionado. Por otra parte, la mayoría de las 92 mil hectáreas afectadas por incendios en cinco provincias del sur de Argentina se ubican en parques nacionales, que representan áreas protegidas por ley y en las que está prohibida la construcción de barrios privados.

De acuerdo a lo verificado por el medio argentino, la versión también fue presentada canal de Youtube “Data Urgente” en el que Gastón Alberdi, quien se presenta como uno de los fundadores del partido Avanza Libertad fundado por José Luis Espert, habla del barrio privado de “gran escala” denominado “Josué, profeta de Israel”. En paralelo, otra publicación viral menciona al expediente “AR-MOPU-ISR-0426-7781”, cuyo código de identificación difiere de la desinformaciones extendidas en la últimas semanas, y que no consta en en las páginas del estado nacional argentino ni de los gobiernos provinciales.

Reflote del “Plan Andinia”

El supuesto plan para construir un barrio privado para “refugiados” israelíes retoma la teoría conspirativa del “Plan Andinia”, una narrativa antisemita cuyos inicios se remotan a la década de los 60 en círculos de extrema derecha argentina y que sostiene, sin pruebas, que sectores de la comunidad judía buscan crear un estado propio en la Patagonia. La versión se amparaba en el texto fundacional de Theodor Herzl, uno de los iniciadores del movimiento político sionista que, previo a la existencia del Estado de Israel, escribió en su libro de 1896, El estado judío, sobre la eventual localización del mismo. En dicha publicación, Herzl, quien luego descarta la posibilidad para inclinarse por la ubicación actual de Israel, mencionaba a la Argentina como eventual país de acogida y fundación de un eventual estado judío.

Los incendios forestales ocurridos en 2025 en el sur argentino reactivaron estas desinformaciones de la década del 60 amaparadas en esos textos, que derivaron luego en bulos virales publicados en enero en los que se acusaban a supuestos soldados israelíes de iniciar los focos. Esta versión se basaba en la presencia de reservistas israelíes que viajan por latinoamérica al terminar su formación militar desde hace décadas y que, en algunos casos como en un famoso incendio en Chile, iniciaron fuegos en lugares donde no está permitido prenderlos.

Previamente, en 2021, circuló una falsa noticia que aseguraba que el gobierno argentino había vendido tierras en la Patagonia para que la comunidad judía construyera un “segundo Israel”. La publicación también sostenía que esas supuestas ventas buscaban cancelar deudas con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sin embargo, la información correspondía a un contenido que ya circulaba desde 2013.

La versión de entonces afirmaba que las tierras habían sido adquiridas por Eduardo Elsztain, a quien se identificaba como director de una supuesta “Comunidad Judía Mundial”, organismo que no existe. En realidad, el empresario se desempeña como vicepresidente del Congreso Judío Mundial, entidad que reúne a comunidades e instituciones judías de distintos países.