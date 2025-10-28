En los últimos días comenzó a circular en redes sociales un posteo que señala que la politóloga y dirigente Patricia González fue supuestamente expulsada de la Comisión de Género y Feminismo del Frente Amplio (FA) por el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira, debido a un presunto “manejo irregular de fondos”. Sin embargo, la afirmación es falsa y corresponde a una desinformación difundida en redes sociales.

La publicación, que se viralizó rápidamente en pocas horas, se originó del usuario de X @ElInformante_1, cuenta que usualmente difunde versiones falsas y desinformación en redes sociales, y cuyo titular ya fue procesado por la Justicia en dos ocasiones, la segunda, con prisión. Dicha cuenta suele difundir difamaciones a personalidades públicas de la política y los medios, así como narrativas falsas relacionadas al feminismo y agendas de diversidad y género. En este caso, la publicación original junto con sus réplicas superaron las 40.000 visualizaciones solamente en X.

La divulgación del contenido ocurrió luego de que el semanario Búsqueda informara el 21 de octubre que la militante había presentado su renuncia a la Comisión de Género ante la Mesa Política del FA, responsabilidad que ocupaba desde 2022, cuando Pereira asumió la presidencia de la coalición. Al día siguiente, ese medio publicó una entrevista en la que González explicó que su renuncia se debió a estar “cansada” y señaló: “Integrar la estructura orgánica para el feminismo es una cosa costosa, porque el desafío es cuánto te adaptás y cuánto te movés, cuánto aceptás y cuánto incomodás”.

El 24 de octubre, horas después de que comenzara a viralizarse el posteo y tras la entrevista publicada en Búsqueda, González fue consultada por la conductora Victoria Rodríguez en el programa Esta Boca es Mía, del cual la politóloga es panelista, por el motivo de su renuncia, y dijo: “Es una salida de una responsabilidad. He sido acusada de tener un cargo, pero la verdad es que era algo honorario que hacía fuera de mi horario de militancia”. Asimismo, González aclaró que no tomó ningún otro cargo, afirmó que necesita “más tiempo” para su vida privada y que se retira “contenta y agradecida”.

Consultada por la diaria Verifica, la militante frenteamplista dijo que “nunca antes” había sido objeto de una desinformación, mientras que Fernando Pereira sostuvo que se está ante “un mundo de mentiras, abuso de información falsa y calumnias”.