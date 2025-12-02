A fines de 2023 comenzó el proyecto de gestar un espacio de verificación y combate a la desinformación en la diaria, y pocos meses después vio la luz la diaria Verifica, que comenzó revisando el discurso público de los principales dirigentes y actores políticos de cara al año electoral y continuó trabajando sobre la proliferación de contenidos desinformantes virales a través de plataformas digitales y redes sociales.

A casi dos años del lanzamiento, desde esta sección y con apoyo de Chequeado y la Unión Europea, realizaremos dos instancias de formación y diálogo con la comunidad para que quienes quieran acercarse puedan conocer en detalle sobre el método de verificación, las corrientes de desinformación locales y regionales y otros elementos que hemos trabajado junto con otros colegas y especialistas universitarios.

El primer encuentro será un taller sobre desinformación, métodos de verificación y estudio de caso de la diaria Verifica, que tendrá lugar este viernes 5 de diciembre, de 10.00 a 12.00, en el salón 212 de la Facultad de Información y Comunicación (FIC, San Salvador 1944). Allí, Brian Majlin y Javier Revetria explicarán el método de nuestra sección y brindarán un panorama sobre la desinformación en Uruguay, mientras que los docentes Magela Cabrera y Javier Canzani, del Observatorio de Medios de la FIC, presentarán su investigación “Competencias en alfabetización mediática e informacional para enfrentar la desinformación en Uruguay: un estudio de caso sobre la diaria Verifica”. Para inscribirse, sugerimos completar el formulario.

Conversatorio sobre investigaciones

La otra semana, en tanto, se hará el conversatorio “Narrativas y derechos” en el Café la diaria (Bacacay 1306), a partir de dos grupos de investigaciones periodísticas que cubrieron diferentes temáticas en la sección. El lunes 8, desde las 18.00, los equipos que abordaron los trabajos “Narrativas sobre denuncias falsas por violencia de género” y “Ultraderecha y falsos medios de información” presentarán sus investigaciones y abrirán el diálogo con el público sobre cómo detectar estos fenómenos y abordarlos periodísticamente.

Durante 2025 ambos temas estuvieron en el centro del debate público por la proliferación de casos. Por un lado, la irrupción de sectores de ultraderecha que buscan importar mecanismos de adhesión probados en otros países hacen proliferar este tipo de narrativas; por el otro, la insistencia de sectores antiderechos que intentan instalar la narrativa de las denuncias falsas tuvo su epicentro alrededor del caso Pablo Laurta, que puso el foco en Varones Unidos, una de las organizaciones investigadas en la serie. En esta instancia participarán los periodistas Stephanie Demirdjian, Mariana Cianelli, Yamila Silva, Javier Revetria y Brian Majlin. También se sugiere inscripción previa.