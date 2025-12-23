Durante la última semana circuló a través de plataformas digitales una publicidad engañosa que presenta la posibilidad de realizar inversiones en UTE desde $10.500, por el que los interesados recibirían un retorno mensual de al menos $200.000. Sin embargo, la publicidad es falsa y corresponde a una maniobra de estafa en línea en distintas plataformas, como Youtube.

Los interesados que ingresen a los enlaces son derivados a un sitio web apócrifo de UTE alojado en los dominios “makebase.digital” y “robofusion.info”, ambos registrados el pasado noviembre en servidores de Estados Unidos. Al final se incluye un formulario de inscripción y contacto, lo que representa una maniobra de phishing, procedimiento por el que los ciberdelincuentes roban datos de quienes caen en la estafa.

“La plataforma está diseñada para ayudar a los uruguayos mayores de 40 años a lograr estabilidad financiera mediante inversiones simples y rentables en el sector energético. No se requiere experiencia previa y los beneficios son claros y accesibles para todos”, afirma el sitio web, y presenta una imagen falsa del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, generada con inteligencia artificial.

La web reitera el mismo método de estafa que circuló en redes a comienzos de diciembre, también bajo el uso de la identidad corporativa de UTE, y que era publicitada con la imagen de personalidades públicas como Noelia Etcheverry, Nicolás Jodal, Edinson Cavani y Viviana Ruggiero.

Quienes ingresaron sus datos personales en el formulario de contacto, recibieron reiterados llamados desde líneas telefónicas del extranjero, en su mayoría con prefijos de México. En la comunicación, un “operador” que se presenta como asesor financiero solicita a los interesados el ingreso a sitios web de trading de criptomonedas y ofrece indicaciones para la creación de usuario que permitiría concretar las inversiones.

Una vez consumada la primera inversión, se reiteran pedidos de inversión mayores para acceder a retiros. Cuando se solicita la devolución del dinero, se exigen mayores inversiones o en su defecto se cortan las comunicaciones.