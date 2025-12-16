En las últimas semanas se reprodujeron decenas de publicaciones que cuestionan diversos gastos del Estado así como los salarios que perciben los jerarcas y políticos en puestos gubernamentales. En ese contexto, se viralizó una publicación de La Derecha Diario con un ranking de sueldos parlamentarios de América Latina que ubica a Uruguay en el tercer lugar del conjunto de los países, con un ingreso mensual de 9.489 dólares tanto para diputados como para senadores. Esta fue enviada por usuarios al BOT de la diaria Verifica solicitando su verificación.

Si bien la publicación no presenta la fuente de los datos, estos coinciden con el último informe divulgado en junio de 2025 por Directorio Legislativo, organización latinoamericana de transparencia y monitoreo parlamentario. El ranking es encabezado por Colombia con un salario mensual de 11.884 dólares, seguido por la Cámara de Senadores de México, con 9.666 dólares. No obstante, ese país diferencia los salarios de sus diputados, quienes reciben 5.760 dólares por mes.

En el listado siguen Brasil (US$ 8.431), Perú (8.239), Guatemala (7.986), Chile (7.900), Costa Rica (7.760), República Dominicana (5.393) y Panamá (5.000).

Por otra parte, Argentina presenta distintos criterios para establecer el salario parlamentario. La Cámara de Senadores de ese país habilita a sus integrantes a desindexar sus sueldos del régimen reglamentario para el personal del Poder Legislativo. Por tal motivo, mientras que algunos senadores perciben salarios de 8.000 dólares, otros se ubican en 6.621 dólares. Asimismo, los diputados tienen un sueldo mensual de 4.787 dólares, de acuerdo a los datos de junio.

Cierran el listado, con ingresos inferiores a 5.000 dólares, Ecuador (US$ 4.759), Paraguay (4.755), Honduras (4.601) y Bolivia (3.370).

Salarios parlamentarios versus salario mínimo nacional

Otra forma de contextualizar el dato es compararlo con el salario mínimo de cada nación. En el caso de Colombia, el salario parlamentario es 36,7 veces mayor que el salario mínimo de ese país, seguido de Brasil, donde el salario de un legislador multiplica por 33,7 el ingreso de un trabajador. Siguen la serie Argentina (32,9), Perú (27,3), Guatemala (16,7) y Uruguay, donde en la actualidad el salario mínimo nacional se ubica 23.604 pesos nominales, por lo que es 16 veces menor que el ingreso mensual de un parlamentario, fijado en 382.149 pesos.

El artículo 117 de la Ley 11.782 establece que los senadores y los representantes serán “compensados por sus servicios con una asignación mensual que percibirán durante el término de sus mandatos”, y que serán fijados por medio de al menos dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General “en el último período de cada Legislatura para los miembros de la siguiente”. No obstante, desde 1989 los salarios son ajustados siguiendo el aumento otorgado por el Poder Ejecutivo para el total de los funcionarios de la administración pública.