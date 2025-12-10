Este artículo forma parte de una investigación conjunta de la diaria Verifica con Estadao (Brasil) y Fast Check (chile), realizado por Clarissa Pacheco, Gabriel Belic, Javier Revetria y Pablo Flores

Mientras Argentina, Brasil, Chile y Uruguay suman décadas de redemocratización, un movimiento en sentido contrario avanza por las redes sociales. Perfiles de Tiktok que suman más de 10 millones de visualizaciones intentan transformar a verdugos de las dictaduras militares del Cono Sur en personajes heroicos.

En menos de un minuto, el consenso consolidado por historiadores de América Latina es relativizado por “edits”. Son videos cortos, con efectos de estética pop y músicas que son tendencia en las redes sociales. Generalmente, estos contenidos tienen como objetivo ensalzar a una personalidad, como personajes, jugadores de fútbol y cantantes, entre otros. Aquí, los “influencers” son generales y presidentes autoritarios de los regímenes militares.

Ustra “héroe” y ambición de convertirse en dictador: los “edits” brasileños que veneran a los verdugos

Un perfil brasileño de la plataforma publicó al menos 122 videos que ensalzan a agentes de la dictadura militar o al propio régimen hasta noviembre de 2025. Juntos, estos contenidos suman más de dos millones de visualizaciones en Tiktok. Las publicaciones usan hashtags como #RegimeMilitar, #Anticomunista, #Patriotismo y #PraFrenteBrasil.

En uno de los videos de la cuenta, los dictadores Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) y Ernesto Geisel (1974-1979) son llamados “mejores presidentes de Brasil”. Médici lideró el régimen militar durante el período de mayor represión: muerte y tortura de opositores, censura y restricción de la libertad. Él adoptó el conocido eslogan de la dictadura brasileña: “Brasil: ámalo o déjalo”. Otra cuenta acumulaba más de 665.000 “me gusta” sobre asuntos variados hasta esta publicación. En general, la página se define como “nacionalista” y ensalza regímenes autoritarios. Algunos de los videos más populares alaban, por ejemplo, al expresidente y dictador sirio Bashar Al-Assad. El reportaje mapeó al menos 17 videos con “edits” de Geisel solamente en esta cuenta, que suman más de 259.000 visualizaciones.

En otro perfil, un único video obtuvo 267.000 visualizaciones. Se trata de un “edit” sobre Carlos Alberto Brilhante Ustra, quien fue jefe del Centro de Operaciones de Defensa Interna del II Ejército (DOI-Codi), en San Pablo, durante la dictadura militar de Brasil. El espacio es recordado por las torturas, asesinatos y desaparición de perseguidos políticos.

Ustra fue uno de los 377 listados por la Comisión de la Verdad, órgano creado en 2011 para investigar la represión del período autoritario, como responsable de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar. Aun así, la publicación en Tiktok se refiere al coronel como “uno de los héroes de la patria brasileña”.

En comentarios, se señala que Ustra fue un “héroe”, junto a “principales líderes de la época que libraron a Brasil del comunismo”. Diferentes usuarios que interactúan positivamente con la publicación usan fotos de perfiles que aparentan una edad inferior a 40 años, la edad mínima que alguien debe tener para haber vivido el período dictatorial.

La cuenta responsable de la publicación se autodenomina “conservador de derecha” y ya compartió al menos nueve videos sobre la dictadura militar hasta noviembre de 2025, acumulando 749.000 visualizaciones. En una de las publicaciones, la leyenda afirma que “quien habla de dictadura militar se niega a estudiar la historia”.

Hay, incluso, una cuenta brasileña dedicada exclusivamente a la dictadura militar en el país. El perfil en Tiktok se refiere al período como “régimen militar” y acumula más de 34.000 seguidores y 424.000 “me gusta”. Solamente diez videos relevados por el reportaje suman más de dos millones de visualizaciones.

No es raro encontrar comentarios que usan vivencias de familiares o conocidos como “prueba” de que la dictadura militar no habría sido violenta. “Mis abuelos dicen que fueron los mejores años de su vida, vivieron la dictadura entera, no había robos y el poder adquisitivo era muy bueno (palabras de ellos)”, escribió un usuario. “La gente que critica ni siquiera vivió, ¡todos los ancianos que vivieron hablan bien! ¡Nunca escuché hablar mal! ¡Dense cuenta!”, afirmó otro.

Videla como “sugar daddy” e historia “mal contada”: cómo las redes argentinas ensalzan la dictadura militar en edits

Incluso en Argentina, donde los agentes de la dictadura fueron castigados, los videos editados sobre las figuras autoritarias circulan en las redes sociales. El alcance es expresivo: son al menos 10.637 usuarios que siguen perfiles en Tiktok que comparten estos contenidos.

Leé más sobre esto: Narrativas falsas hacen que las víctimas revivan el trauma sufrido en la represión

Los “me gusta” y las visualizaciones revelan números aún mayores. Un único perfil, dedicado al exdictador argentino Jorge Rafael Videla (1976-1981), acumula más de 86.000 visualizaciones y 23.000 “me gusta” en sólo cuatro videos. En 2010, Videla fue condenado a cadena perpetua por los asesinatos y desapariciones durante su gobierno en la dictadura. Dos años después, fue condenado nuevamente, esta vez a 50 años de prisión, por ejecutar un plan sistemático de robo de bebés de prisioneras que eran secuestradas, torturadas y asesinadas.

El video con mayor interacción tiene 59.000 visualizaciones. La música utilizada denota el atractivo juvenil de la producción: el contenido usa la canción “Secrets”, del dúo estadounidense The Pierces. La canción fue popularizada por series como Gossip Girl, lanzada en 2007, y Pretty Little Liars, que se estrenó en 2010.

En la descripción, el perfil se dice una especie de “club de fans” de Videla. La cuenta se refiere al dictador como “sugar daddy” –expresión usada para referirse a hombres mayores de alto poder adquisitivo que mantienen a parejas jóvenes–.

Otro perfil, que también comparte videos editados de Videla, suma más de 245.000 visualizaciones en los videos que ensalzan la dictadura militar. La publicación más consumida, con más de 100.000 visualizaciones, lamenta la muerte del exdictador, en 2013.

La misma cuenta, en otro video, caracterizó al dictador Videla como un “villano de una historia mal contada”. La publicación alcanzó a más de 14.000 usuarios. En los comentarios, usuarios dicen que les gustaría haber tomado una foto con el militar.

Pinochet “influencer” y figuras políticas como personajes de GTA: los videos cortos de Chile que glorifican la dictadura

En 2023, la agencia de verificación chilena Fast Check mostró la articulación de las redes para ensalzar al dictador Augusto Pinochet (1974-1990). En ese momento, el medio analizó, durante dos días, todos los videos que Tiktok devolvió al buscar el hashtag #Pinochet. Se encontraron 225 contenidos compartidos entre 2021 y 2022.

Fast Check descubrió que, de estos, sólo siete hacen alusión a violaciones de los derechos humanos. En contraste, al menos 136 videos diseminaron narrativas a favor de Pinochet (60,4%). Muchos de los contenidos usaban la narrativa anticomunista y colocaban al dictador chileno como una figura heroica.

En 2004, un informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada para investigar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura chilena, señaló que la tortura fue una política de Estado en el régimen de Pinochet. Más de 30.000 presos políticos fueron torturados, incluso sexualmente.

Un perfil dedicado exclusivamente a hacer edits del dictador chileno acumula 85.000 visualizaciones en 47 publicaciones, hasta noviembre de este año. En una de las publicaciones, un comentario llama a Pinochet “villano de una historia mal contada” –la misma expresión usada para referirse al dictador argentino Videla–.

El video más popular de la página cuenta con 35.000 visualizaciones. En el edit específico hay una imagen del expresidente chileno Salvador Allende (1970-1973), derrocado por Pinochet, con la expresión “Wasted”. El término es usado en el videojuego Grand Theft Auto (GTA) cuando el personaje muere. Luego, el video usa imágenes de Pinochet. El dictador es llamado “héroe” en los comentarios.

Otra cuenta, también dedicada a Pinochet, acumula más de 831.000 “me gusta”. El reportaje relevó la visualización de sólo 50 videos de la cuenta: son más de 5,7 millones. El perfil comúnmente se refiere al dictador como “mejor presidente de Chile”. Los comentarios, en general, suelen caracterizar a Pinochet como “salvador” de la amenaza comunista.

Falsa nostalgia: cuentas jóvenes de edits ensalzan el período dictatorial en Uruguay

En las cuentas uruguayas, los perfiles se jactan del pasado dictatorial del país. Allí, el régimen militar perduró entre 1973 y 1985. Una de las páginas publicó un video de Montevideo en 1974, con el hashtag #Nationalism. Usuarios comentan que, en esa época, los “comunistas” aún no habían “tomado control” de la capital uruguaya. La publicación tiene más de 21.000 visualizaciones y 3.000 “me gusta” hasta noviembre de este año.

En otra publicación, la misma cuenta ensalza a Uruguay en 1975. El video cuenta con más de 22.000 visualizaciones y 2.000 “me gusta”. “Como me contó mi padre, en esa época podíamos salir tranquilamente a la calle, sin miedo a que un comunista te asesine”, dijo un usuario. El comentario fue marcado con “me gusta” por el perfil que creó el edit.

Hay, incluso, videos con poca visibilidad. El reportaje localizó, por ejemplo, un edit del dictador uruguayo Gregorio Conrado Álvarez Armelino (1981-1985), con poco más de 240 visualizaciones. En 2009, Álvarez fue condenado por 37 casos de homicidio ocurridos en 1978. El video fue publicado por una cuenta brasileña, que afirma, en la biografía, tener 14 años.

Expertos analizan que el fenómeno es consecuencia de cómo la sociedad maneja la memoria

Para el historiador Carlos Zacarias, profesor de la Universidad Federal de Bahía, la diseminación de estos contenidos está directamente relacionada con la falta de políticas públicas de memoria en Brasil. “Nosotros no tenemos políticas públicas de memoria dirigidas al recuerdo, especialmente de nuestro pasado traumático, que necesitan ser afirmadas”, dijo.

En el vacío de políticas creadas por el gobierno, influencers y youtubers asumen el discurso de recordar el pasado y distorsionan la verdad, lamenta el historiador.

Él destaca, sin embargo, que la mera existencia de políticas de memoria no funciona como una “vacuna” contra el autoritarismo. Incluso en Argentina, donde estas políticas son más sólidas, existe un movimiento joven que busca ensalzar a los verdugos.

Para Manuel Gonçalves Granada, secretario de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las nuevas generaciones construyeron una nueva forma de consumir contenido, algo aún no explorado por personas mayores en las redes sociales. “El desafío, creo yo, es conseguir usar las nuevas herramientas y las nuevas formas de comunicación para seguir haciendo memoria. No creo que sea sólo en Argentina, me parece que esto está sucediendo en todo el mundo”, señaló.

La profesora Lídia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, de Chile, analiza que el crecimiento del negacionismo entre los jóvenes se debe al hecho de que se creó una narrativa de que la dictadura militar es “algo del pasado”. La especialista entiende que algunos asuntos sobre el tema todavía son vistos como tabú.

Casas afirma que, en el caso de Chile, muchos libros de historia que se usaban durante el período militar, terminado apenas en 1990, se detuvieron en 1973, año del golpe de Estado. Para las personas que fueron enseñadas de esa forma, se construyó una idea de que es necesario “pasar la página”, transformando algunos asuntos en tabú. “Entonces, también estamos conviviendo con esas personas que fueron formadas precisamente para desconocer o no poder hablar sobre una parte de la historia. Y creo que eso forma parte del miedo que algunos tienen de pensar que lo que sucedió durante la dictadura le ocurrió sólo a un grupo de personas y no a una sociedad como un todo”, dijo.