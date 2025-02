Tras el cierre del plazo para la proclamación ante la Corte Electoral de los candidatos para las intendencias, se confirmaron los seis nombres que se disputarán la Intendencia de Montevideo (IM), donde votan poco más de un millón de habilitados. Desde ese 15 de febrero, tanto los candidatos de la Coalición Republicana (Martín Lema, del Partido Nacional; Virginia Cáceres, del Partido Colorado; y Roque García, por Cabildo Abierto), como los del Frente Amplio (Mario Bergara, Verónica Piñeiro y Salvador Schelotto) dieron diferentes entrevistas en las que señalaron diferentes datos que verificó la diaria Verifica.

Residuos y automóviles

En entrevista con la diaria, Mario Bergara destacó los 35 años de gestión frenteamplista como un periodo en que se dio “vuelta el departamento”, pero señaló a los residuos como uno de los aspectos a mejorar. Y agregó que en los últimos años “el volumen de residuos aumentó en 150.000 toneladas por año”, y afirmó que ahí “hay un desafío”.

De acuerdo a datos de la División de Limpieza de la Intendencia de Montevideo, la Usina Felipe Cardoso, área de deposición final de residuos de la ciudad recibió en 2022 unas 836.679 toneladas, cifra que evolucionó a 1.039.873 toneladas en 2023, 203.194 más, y llegó a 1.162.768 en 2024, 122.895 de diferencia. Esto arroja un promedio de aumento de 163.044 toneladas anual en el último trienio, similar a la cifra señalada por Bergara.

Desde el equipo del candidato señalaron que este aumento repercute directamente en la capacidad de disposición de Felipe Cardoso, para la cual hay un proyecto de ampliación, pero que en cualquier caso “obliga a repensar” una estrategia de reuso, compostaje y reciclado, para disminuir el volumen de residuos que se depositan en la usina. Por ejemplo, en 2021 solamente 800 toneladas lograron ser recuperadas para su reciclaje en todo el año, muy por debajo del promedio diario que se sitúa en el entorno de las 3.000.

Por otra parte, Bergara fue consultado por los problemas de movilidad y de tránsito, en parte ocasionados por el exceso de vehículos particulares que circulan en la ciudad y dijo que anualmente se incorporan al parque vehícular de la ciudad “entre 20.000 y 30.000 automóviles más por año”.

De acuerdo a la base de datos del Sucive, en 2023 se empadronaron 21.156 vehículos categoría A (autos y camionetas) y en 2023 esa cifra evolucionó a 23.084. No obstante, esas cifras no necesariamente se traducen en un aumento del parque vehícular ya que no tiene en cuenta los rodados que salieron de circulación, así como los vehículos que transitan diariamente en departamentos diferentes al de empadronamiento. De hecho, un artículo de El Observador de junio de 2022 recogió que en el primer semestre de ese año Montevideo cerró con un saldo negativo de 6.315 patentes. El principal beneficiado fue el Departamento Canelones, por concentrar buena parte del Área Metropolitana.

Sin embargo, el aumento exponencial del parque vehícular de Montevideo puede sustentarse con datos de la propia IM, ya que la cantidad de vehículos empadronados por esa comuna pasó de 222.256 en 2001 a 609.672 en 2018, casi 175% de aumento. Asimismo, los vehículos particulares pasaron de 141.574 a 263.328 y las camionetas de 40.001 a 96.417 en igual periodo.

Inversiones y reclamos

Por otra parte, la CR realizó un acto de presentación de los candidatos en el que Martín Lema fue uno de los principales oradores. El nacionalista realizó varias críticas a la actual administración frenteamplista y cuestionó la distribución actual de recursos que destina la comuna.

En su mensaje Lema señaló que apenas el 13% del presupuesto de la IM va a inversiones. De acuerdo a los datos del portal de transparencia financiera de la Intendencia, el presupuesto total anual ejecutado en 2023 fue de 32.000 millones de pesos, de los cuales unos 4.450 millones fueron destinados a inversiones. Eso se traduce en que un 13,9% del presupuesto se destina a ese rubro, similar al porcentaje señalado por Lema.

En los últimos años el porcentaje de presupuesto destinado a inversiones se ha visto disminuido paulatinamente y los destinados por la administración de Carolina Cosse contrasta con los niveles de la administración de Daniel Martínez. Mientras que en 2017 el 18,5% de los egresos de la intendencia se destinaban a inversiones, esa proporción se redujo a 10,2% en 2021.

Por otra parte, el nacionalista también cuestionó el desempeño de la IM en la atención a los reclamos ciudadanos, de los cuales, según afirmó, unos 70.000 no recibieron respuesta. Esto surge de un artículo publicado por El País en septiembre de 2024, que en base a datos de la Unidad de Estadística de la comuna informó que la IM tenía entonces unos 69.291 solicitudes al Sistema Único de Respuesta que aún estaban sin respuesta. Del total, 20.478 (30%) solamente habían sido ingresados al sistema sin ningún tipo de avance, mientras que 48.813 (70%) estaban en proceso.

Préstamo de saneamiento

La candidata colorada por la CR, Virginia Cáceres, fue entrevistada por la diaria en el marco del lanzamiento de su campaña, donde expuso sus motivos para presentarse en la contienda, con una candidatura que se definió a último momento luego de un proceso en que los colorados evaluaron no presentar un nombre propio.

En la conversación, fue consultada por la denegación, en abril de 2022, por parte de la Junta Electoral a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo presentado como de saneamiento y que también fue rechazado por los ediles del Partido Colorado, algo que Cáceres no consideró un error por deberse a un endeudamiento a 25 años. “En ese primer préstamo solamente el 30% era para saneamiento y el resto era para la compra de contenedores que la intendencia tenía que comprar con dineros propios; de hecho, los contenedores se compraron igual por otro fideicomiso que se hizo”, afirmó Cáceres.

Si bien las características de la propuesta tomaron estado público luego del reclamo de los ediles de la oposición, la cifra surge de la propuesta que presentó la propia IM ante la Junta. De acuerdo al documento dedicado al Plan de Saneamiento VI, de los 70 millones de dólares previstos, unos 47,4 millones serían destinados a “Mejora y Gestión de Residuos” para lo que se invertiría en plantas de clasificación de residuos, reemplazo de contenedores por depósitos antivandálicos y cambios en la modalidad de recolección, entre otros.

Por otra parte, solo los 22,6 millones de dólares restantes hubieran sido destinados a saneamiento, un 32,3%, próximo a lo señalado por Cáceres. Este monto preveía la provisión de servicio de saneamiento a Casabó y Rincón del Cerro, un colector en la cuenca del Arroyo Mataperros, y la recuperación de parte de la Red Arteaga.

Luego que se descartara esta propuesta,la Junta Departamental volvió a votar otra iniciativa en diciembre de 2022, finalmente aprobada, que además de los 70 millones de dólares dispuestos por el BID, la IM aportó otros 12,35 millones, así como se definió que el total del dinero iría a obras directamente involucradas con el saneamiento, que se extendería a 13.500 personas.

Recuperación de cuencas

La candidata frenteamplista Verónica Piñeiro, afirmó en entrevista con la diaria que el Programa de Áreas Liberadas de la IM logró retirar de los arroyos y de las cuencas de Montevideo casi 190.000 toneladas de residuos y lo definió como un “destaque claro de la gestión”. Este dato es informado en tiempo real por el portal de datos abiertos de la IM, que destaca que desde enero de 2022 se retiraron 186.490 toneladas de residuos en las cuencas del departamento.

De acuerdo a la web, el arroyo Toledo-Carrasco fue el curso de agua del que se retiraron más residuos: 62.872 toneladas. Luego siguen el Arroyo Miguelete, que fuera en el pasado un problema para las administraciones de Tabaré Vázquez y Mariano Arana, del que se recuperaron casi 41.558 toneladas de residuos, y el Arroyo Pantanoso del que se obtuvieron 38.879 toneladas.

