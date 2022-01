Luego de una reunión de la mesa de trabajo de la oposición en la capital, el lunes a la noche, se definió no dar los votos que precisa la Intendencia de Montevideo (IM) para aprobar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 70 millones de dólares para limpieza y saneamiento. El edil nacionalista Diego Rodríguez informó vía Twitter que si bien no se “acompaña” la solicitud “tal cual está redactada”, hay disposición “a negociar con las autoridades de la comuna para que se destinen más recursos a saneamiento”.

De esta forma, los ediles de la oposición en el departamento rechazaron la contrapropuesta de la intendenta Carolina Cosse, que atendía con recursos propios de la IM las obras de saneamiento que reclama la coalición. Tras reunirse con el presidente, Luis Lacalle Pou, a fines de diciembre, Cosse hizo un último movimiento en busca del aval de los demás partidos, al proponer que las obras de saneamiento extra que se solicitan sean hechas con fondos de la comuna, pero esto no convenció a los curules de la coalición.

Por tratarse de un préstamo a pagar en 25 años, que afectará a más de un período de gobierno, la comuna necesita mayorías especiales para aprobar el proyecto, con lo cual necesariamente el Frente Amplio (FA) deberá conseguir al menos tres votos de blancos o colorados para que prospere. La principal diferencia entre FA y oposición radica en que blancos y colorados piden destinar mayor cantidad del dinero del BID a obras de saneamiento, y cuestionan que se compre con dinero a pagar a largo plazo camiones y contenedores para la recolección.

La coalición designó a ediles de cada una de las bancadas de la oposición departamental –Partido Nacional (PN), Partido Colorado y Partido de la Gente– para representar al bloque opositor en la negociación que plantean llevar adelante con la comuna.

En diálogo con la diaria, Rodríguez del PN sostuvo que no se va a votar el préstamo “como está” por considerar que la prioridad es el saneamiento. Consideró que respecto a esta área, la inversión dentro del préstamo de la IM es “insuficiente” porque “solamente abarca a 2.000 vecinos, cuando se podría llegar a muchos más”. Por otra parte, aseguró que la bancada de la oposición está abierta al diálogo y que lo ha “demostrado en varias circunstancias”. No obstante, afirmó que la contrapropuesta que Cosse hizo pública no es tal por una cuestión de formas, ya que no fue enviado formalmente a los ediles: es “un relato que quiere instalar la intendenta”. Los ediles de la coalición están esperando que llegue una “propuesta seria” para analizarla, añadió.

“No tenemos ninguna propuesta terminada, me pregunto de dónde va a recortar la intendenta esos 12 millones [que la jerarca planteó destinar a saneamiento y drenaje pluvial], de qué división, si hay un presupuesto ya aprobado”, reflexionó Rodríguez. También dijo que quedan dudas sobre si este monto “se va a pagar en su período” o se va a “patear para adelante y que pague el que venga”. “No hay nada claro, es poco profesional decir que hay una propuesta cuando hay comunicado de prensa”, aseveró.

Rodríguez aseguró además que si Cosse presenta formalmente una propuesta la estudiarán y se sentarán “a conversar”, de “mano tendida y abiertos al diálogo”. “La IM es mano, nosotros proponemos y queremos dialogar, pero la última palabra es de la intendenta. Si no quiere conversar y tener ejercicio político de conversar con la oposición será difícil que se apruebe”, manifestó el edil.

Una postura “mezquina”

La presidenta de la mesa departamental de Montevideo del FA, Graciela Villar, dijo este martes en Desayunos Informales de Teledoce que espera “que haya una voluntad de diálogo” por parte de la oposición, y opinó que “jugar al todo o nada no estaría bueno” en este caso, sino ir por el camino del acuerdo. En ese sentido, subrayó que “las experiencias anteriores han indicado que una vez que la intendencia hace acuerdos con la oposición los ha cumplido siempre”.

Si bien comparte el deseo de Villar de dialogar con la oposición, el coordinador de la bancada de ediles del FA, Martín Nessi, confesó a la diaria que ve “muy difícil” esta posibilidad, por entender que detrás de la postura de la coalición no hay “otra razón que política electoral de cara a 2024”. “Nos parece bastante mezquina la postura de la oposición toda porque, en definitiva, lo que termina sucediendo es que ponen el centro en 2024 y en salvar la coalición de gobierno a nivel nacional y dejan de rehén a la ciudadanía del departamento”, expresó. En su opinión, “verdadera voluntad de diálogo para aprobar este préstamo no hay”, sino que, por el contrario, “al no tener un argumento válido para decir que no, se están buscando excusas”.

Nessi resaltó que al posicionarse de esta manera “le están diciendo que no al saneamiento en Casabó y Cerro Norte; a la reparación de la red Arteaga y a que toda la ciudad de Montevideo mejore el sistema de recolección de residuos”.

En entrevista con la diaria días atrás, Cosse afirmó que está “sorprendida” por la actitud de la oposición, puesto que el proyecto fue presentado en agosto y aprobado por todas las partes, incluyendo el BID. “Para mí es una sorpresa y un inicio de preocupación por una forma de hacer política que me parece que no es la que hemos construido en Uruguay”, opinó, y agregó: “¿cómo no voy a estar sorprendida? ¿Qué clase de forma de hacer política es esa en la que yo te hago una propuesta, el otro te contesta que sí, y yo te digo que no? No parece de Uruguay”.