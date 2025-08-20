En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un posteo que afirma que el actor argentino Guillermo Francella habría afirmado en entrevista con el portal Infobae que “Uruguay es genial, pero su gobierno es inmoral y corrupto”. La publicación, que se viralizó ampliamente por distintos usuarios, alcanzó más de 110.000 visualizaciones en menos de 48 horas, aunque es falsa.

La placa, que se apropia de la identidad visual del medio argentino aunque tiene evidentes diferencias con las originales, fue difundida por la cuenta @ElInfomante_1, usuario que usualmente difunde desinformación en redes sociales y cuyo titular ya fue procesado por el delito reiterado de difamación.

La difusión del contenido se dio en el marco de la visita de Francella a Uruguay para presentar la película Homo Argentum, pieza compuesta por 16 cortos que representan cada uno a distintos estereotipos del ser argentino. En su paso por el país, el actor dialogó con diversos periódicos y programas televisivos y radiales, en los que en su mayoría se limitó a exponer sobre la película. Solamente en la entrevista con El Espectador Deportes Francella se salió del guion para criticar la organización del partido entre Peñarol y Racing, cuadro del que el argentino es un reconocido hincha. Sin embargo, no realizó ninguna declaración de contenido político durante su estadía en Uruguay ni a ningún medio argentino.

No obstante, en Argentina el audiovisual fue motivo de debate político debido a las críticas que recibió por parte de figuras identificadas con el kirchnerismo. Incluso el propio presidente Javier Milei se posicionó a favor de la película en un mensaje a través de la red social X. “La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”, afirmó el mandatario, y agregó que “les duele” porque “les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son”. Incluso, Milei asistió junto con su gabinete a una presentación privada de la película en la Quinta de Olivos previo al estreno al público general.

Por otra parte, a la par de esta desinformación, fue difundido otro posteo por el mismo usuario de X en el que se acusa al presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, de querer “censurar a Francella” y “silenciar a cualquiera que no piense como él”.

El video es un extracto de una entrevista en el programa Arriba gente, de Canal 10, en el que Pereira se refería al intercambio entre los senadores Nicolás Viera y Sebastián da Silva. El presidente del FA argumentó que determinadas prácticas, como los insultos ocurridos dentro del recinto parlamentario, no deben permitirse, ya que “hemos evolucionado como sociedad”, y ejemplificó con que “ya no es admisible hacer los chistes de Olmedo ni Poné a Francella”. Sin embargo, el video fue editado y el frenteamplista jamás planteó una censura a ese tipo de contenido. En este caso, el video tuvo casi 13.000 visualizaciones en el posteo original, además de las réplicas en X y otras redes.

.