Es falso que Alejandro Sánchez usó una “campera de Cuba” en el congreso del Frente Amplio

El fin de semana el Frente Amplio (FA) realizó su VIII Congreso Ordinario José Mujica en el Palacio Peñarol, encuentro al que asistió toda la plana mayor del oficialismo y en el que se marcaron los lineamientos de esa fuerza política. Una de las imágenes más replicadas es la del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, luciendo un abrigo verde militar con una estampa de la bandera cubana en su brazo. Sin embargo, la imagen es falsa y corresponde a una pieza de desinformación generada a partir de una fotografía editada.

El posteo original fue publicado por @El_Informante10, cuenta de X e Instagram que usualmente difunde desinformación contra personalidades de la política y la cultura. La cuenta es administrada por el abogado Fabrizio Bacigalupo, quien ya fuera procesado en dos ocasiones por el delito de difamación e incitación al odio.

En esta ocasión, quien salió al cruce del usuario fue el periodista Diego Martini, quien también fuera víctima de un posteo desinformante en el que se lo acusaba de agredir a una menor de edad. En el transcurso de la viralización, Martini advirtió del uso de inteligencia artificial para instalar la versión falsa mediante un mensaje de X.

La fotografía original fue publicada el 16 de octubre por el propio Sánchez en sus redes sociales, en la que se lo ve acompañado de la exsenadora Lucía Topolansky, el presidente del FA, Fernando Pereira, y la vicepresidenta, Verónica Piñeyro.

Si bien la versión apócrifa fue desmentida por diversos usuarios en redes sociales, así como por las notas de la comunidad, @El_Informante10 insistió en su relato y presentó como prueba un supuesto análisis realizado por la inteligencia artificial de Google, en la que habría catalogado a la imagen como “verdadera”.

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