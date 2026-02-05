Durante esta semana circuló en redes sociales un posteo que afirma que el periodista de TV Ciudad Diego Martini habría sido denunciado ante un juzgado de familia por una supuesta agresión a una menor. Si bien la denuncia fue presentada, el planteo repite una maniobra de difamación que ya había sido utilizada en el pasado contra el edil Juan Ceretta y que, en ambos casos, fue desestimada por la Justicia.

El autor de la denuncia fue el abogado Fabrizio Bacigalupo, quien en el pasado fuera procesado en dos ocasiones, la segunda con pena de prisión, por difamación e incitación al odio. En abril y diciembre de 2025, Bacigalupo denunció a Ceretta bajo la misma acusación, pero en ambos casos el reclamo fue desestimado.

En esta ocasión, la misma maniobra fue utilizada para afectar a Martini. Para ello, se difundieron imágenes parciales del texto de la denuncia a través de la cuenta de X @Elinformante_1, en las que se omitieron fragmentos relevantes de la resolución judicial.

La denuncia, radicada el 30 de enero, fue desestimada ese mismo día por la jueza interviniente, quien sostuvo que “los hechos denunciados no configuran una situación de violencia prevista en la ley 19.580, fundada en la denuncia formulada, ni tampoco se expone una situación de vulnerabilidad de la hija del denunciante”. No obstante, en el posteo difundido en redes sociales se eliminó parte de ese texto, lo que inducía a interpretar que la magistrada había hecho lugar a la solicitud.

Por otra parte, fue el propio Bacigalupo quien ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por su expareja, madre de la niña, por violencia de género. Como consecuencia, la Justicia ordenó medidas cautelares que incluyeron la prohibición de comunicación y acercamiento, así como la suspensión del régimen de visitas. En abril de 2020 fue intimado a “cesar toda perturbación o molestia, en todo momento, lugar y por cualquier medio” contra su hija y la madre de la menor.

Sueldos de TV Ciudad

En paralelo a la difusión de la denuncia, la cuenta @Elinformante_1 aseguró que Martini percibiría un salario mensual de $ 210.000 por su trabajo como periodista en TV Ciudad. La información es falsa y llegó incluso a ser replicada por la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi.

Martini mantiene contrato con TV Ciudad desde 2018, dependencia de la Intendencia de Montevideo a la que entró por concurso. Actualmente, está contratado mediante un fideicomiso con la Corporación Nacional para el Desarrollo, cuyo salario está regido por el laudo del Grupo 18 correspondiente a “servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones”. Dicho laudo está, actualmente, en $ 104.962 nominales por 40 horas de labor semanal.