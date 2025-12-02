En los últimos días comenzó a circular en redes sociales una serie de publicaciones que atribuyen al abogado Juan Ceretta haber agredido y expuesto a “una menor de 10 años”. Los posteos, difundidos en X por el usuario @El_informante –cuenta que suele compartir desinformación sobre figuras públicas y políticas–, sostienen que expuso “al odio y al desprecio público a una niña con capacidades diferentes”.

Uno de los posteos, publicado la semana pasada, corresponde a un video con imágenes del abogado, acompañadas de extractos del texto de la denuncia. De acuerdo con la voz en off, en enero de este año Ceretta “fue denunciado por el padre de la víctima por agresiones a la niña a través de su cuenta personal de Twitter”, y señala que el acusado “declaró a principios de febrero de 2025 en un juzgado por haber agredido a una niña con capacidades diferentes”. Asimismo, afirma que la magistrada Soledad Nin habría exhortado a “dejar de agredir a la niña en redes” y finaliza con una placa con el texto “basta de violencia contra menores indefensos”.

Otra de las publicaciones retoma el anuncio de una actividad sobre violencia basada en género organizada por el Partido Socialista en Treinta y Tres, y definió a esa colectividad como “cloaca de mentiras” por tener en sus filas a un edil “sentenciado por la Justicia tras agredir a una nena discapacitada”.

No obstante, los posteos corresponden a acusaciones falsas realizadas por el propio padre de la menor, quien en el pasado fue condenado a prisión por un delito reiterado de difamación e incitación al odio. La causa derivó de una denuncia colectiva por parte de 16 mujeres del ámbito de la política y organizaciones sociales, grupo del cual Ceretta fue el abogado patrocinador.

Si bien la denuncia contra Ceretta existió, la jueza letrada Soledad Nin entendió que, a partir de los argumentos presentados, se estaba ante una nueva situación de difamación, y señaló que no hubo “vulneración” ni afectación de la imagen de la niña en redes sociales. También destacó que en la publicación realizada por Ceretta “no aparece el nombre de la menor” y dispuso prohibición de que ambas partes, incluido el padre de la menor, mencionaran públicamente la identidad de la menor. Finalmente la causa fue archivada.

La desinformación reitera una versión que circuló en abril de este año, pocos días después de que Ceretta fuera anunciado como cabeza de la lista de candidatos a ediles por el Partido Socialista a la Junta Departamental de Montevideo. Desde entonces, desde el usuario de X @ElInformante_1 se ha divulgado más de una treintena de posteos con información falsa sobre Ceretta, contenido que en varios casos se ha expandido a otras redes sociales.

A la par de este contenido, también circuló la versión falsa de que el abogado habría sido contratado en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande por un salario mensual de 377.000 pesos. Sin embargo, esta situación también correspondió al reflote de una desinformación diseminada en setiembre de 2023.