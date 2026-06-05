Los tres candidatos más votados en la última elección colombiana utilizaron “granjas de trolls” para atacar a sus adversarios

Tanto los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, así como el oficialista Iván Cepeda apostaron en el tramo final de la contienda al uso de cuentas falsas para viralizar contenido propio y atacar a otros candidatos.

Por Pablo Manrique y Laura Sanabria Rangel de La Silla Vacía

Una investigación del medio colombiano La Silla Vacía reveló que los tres candidatos más votados en las últimas elecciones se han acusado entre sí de ser atacados por “bodegas”, como se refieren a las granjas de trolls políticos, pero ninguno reconoce tenerlas (1, 2, 3, 4, 5). La publicación demostró que Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda apostaron a una estrategia opaca pero conocida: usar cuentas falsas para inflarse y atacarse en redes.

El medio relevó contenido de Facebook, Instagram y X, redes en las que detectó conversaciones infladas e inorgánicas. En concreto, hallaron 2.300 cuentas organizadas en 22 comunidades anómalas que entre febrero y abril de 2026 impulsaron con 11.715 comentarios las publicaciones de los tres punteros.

Estos comentarios anómalos representaron el 12% de todos los que hay en sus publicaciones durante ese periodo. O sea, 1 de cada 10 comentarios en un post de un candidato es hecho por una cuenta bot, bodega o coordinada.

Las cuatro comunidades que acapararon el 90% de los usuarios y los comentarios funcionan de tres maneras:

Dos apoyan a Abelardo de la Espriella y son las más grandes. Además, atacan a Paloma Valencia y a Iván Cepeda. Suman 5.380 comentarios hechos por 1.730 cuentas.

Otra la integran 202 cuentas, que hicieron 4.174 comentarios en apoyo a Paloma Valencia y en contra del gobierno de Petro en las publicaciones de la candidata.

La más pequeña es la de Cepeda, con 164 cuentas y 1.263 publicaciones hablando bien de él en publicaciones de sus contrincantes.

Según estudios académicos, este tipo de comentarios tienen un efecto importante en la percepción que se hace la gente. Cuando un votante ve una publicación, es usual que revise la conversación alrededor de esta. Inflar artificialmente los comentarios positivos o negativos puede alterar la percepción sobre un candidato: hacer creer que cuenta con un respaldo ciudadano más amplio de lo que realmente tiene, incentivar que más personas participen en la conversación o, por el contrario, reforzar narrativas de rechazo y afectar negativamente su imagen.

Este análisis aplicó la metodología llamada “Marco Multifacético”, que ha sido usada por organismos internacionales para identificar granjas rusas. Para ello se contrastan distintas dimensiones al tiempo: lo que decían estas cuentas, en qué momento publicaban, su sincronización y la red entre usuarios.

Además de inorgánico, fabricar este nivel de comentarios cuesta y se mueve en la opacidad que ofrecen las redes sociales. Ya una investigación previa del portal de fact checking Detector de Mentiras mostró cómo se gastaron $ 800 millones de pesos en favor de las candidaturas de Fajardo y Pinzón, y en contra de Iván Cepeda, desde cuentas anónimas para hacer campaña sucia y gastar millones sin ser reportados en ninguna cuenta de campaña.

La granja de trolls abelardista

El año pasado, ese mismo medio ya había advertido sobre la operativa de 120 cuentas que se comportaban coordinadamente en apoyo de Abelardo de la Espriella. En esta ocasión fueron 1.894.

El universo de cuentas del candidato ultraderechista, además de ser el de mayor despliegue, se diferencia porque no utiliza cuentas que se ven claramente como perfiles falsos, pero eso no evita que tengan comportamientos anómalos y patrones coincidentes.

Es decir, no actúan como un usuario común. Publican, en repetidas ocasiones, comentarios muy parecidos en intervalos de tiempo muy cercanos entre las mismas cuentas y al momento en que son hechas las publicaciones.

Lo más extraño es el nivel de repetición. Por ejemplo, una misma cuenta publicó 42 veces el mismo mensaje: “Abelardo de la Espriella, nuestro próximo presidente de Colombia y su fórmula presidencial, 31 mayo, primera vuelta”, en muchos post con fechas diferentes. Este mensaje incluso tiene un typo de un espacio doble antes de 31 e incluso ese error se repite las 42 veces.

Este tipo de usuarios que solo publican el mismo contenido equivale al 25% de todos los mensajes de esta comunidad y al 16% de los usuarios.

Ahora, de los 5.380 mensajes, casi la mitad (49%) utilizaron el eslogan “Firme por la patria”. Este es, en toda la base de datos, el grupo de tres palabras que más se repite.

Y otros mensajes se ven claramente de propaganda, promoviendo los grupos de apoyo a Abelardo. Por ejemplo: “Si te sientes identificado con el tigre Abelardo de la Espriella, te invito a inscribirte y sumarte a Defensores de la Patria y Fuerza Positiva por Colombia. Haz tu propio liderazgo, comparte tu link y que seamos más para defender la patria en un eventual fraude”.

Además, desde enero algunas publican como contenido propio en sus perfiles videos de la campaña generados con inteligencia artificial.

De este universo, 216 cuentas publicaron 539 comentarios en contra de Paloma Valencia y Cepeda, tanto en las publicaciones de De la Espriella como en las de sus contrincantes.

La granja palomista

Por otra parte, la granja de Valencia se diferencia de la de Abelardo por dos razones. La primera es que el número promedio de posts por cuenta fue mucho más alto: mientras cada cuenta identificada de De la Espriella publica 3,6 mensajes en promedio, las anómalas de esta comunidad lo hacen en promedio 20 veces.

La otra diferencia estuvo en la construcción de los usuarios. Estas son cuentas claramente falsas: usan como fotos de perfil imágenes de stock tomadas de Pinterest o bancos de imágenes e, incluso, en el caso de la cuenta más activa de esta comunidad, roban fotos de otras personas, como la foto de una víctima del conflicto armado.

La mayoría de estas cuentas tienen pocos seguidores y seguidos, y casi ninguna publicación. Lo único que tienen en común es un video de campaña de Santiago Castro, quien fue cabeza de lista a diputados por el derechista Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe. Es decir, antes de volcarse a comentar por Paloma, tienen un historial de coordinación con otros políticos del Centro Democrático.

Estas cuentas tienen un rasgo muy claro en sus publicaciones: todas usan mensajes genéricos y muy formales, como “Paloma Valencia tiene temple”, y los identifican de patrones como emojis al final. Al menos lo hicieron en más de 400 comentarios.

Ahora, la granja de trolls de Valencia reaccionó tarde en la contienda. Mientras los usuarios de De la Espriella sostenidamente estuvieron activos desde febrero, los de Paloma solo se vuelven importantes en abril, luego de ganar las elecciones primarias y cuando comienza a bajar en las encuestas.

La granja cepedista

Es la más pequeña y la única que no juega a inflar a su candidato. La estrategia está enfocada en hablar mal de sus contendores dentro de sus publicaciones. Lo hacen mayoritariamente en Facebook desde cuentas que no tienen amigos, ni fotos, ni nombres claros. Aunque algunas son viejas, la mayoría fueron creadas en 2026.

Publican mensajes de apoyo a Cepeda y al gobierno en posts de Fajardo, Paloma y De la Espriella que no tienen que ver con ese tema.

*Esta investigación es parte de “Los Desinformantes”, una serie de investigaciones sobre diferentes actores que desinforman en la región que realiza LatamChequea, la red de chequeadores latinoamericanos. Esta nota fue realizada en el marco del proyecto “Promover la información confiable y luchar contra la desinformación en América Latina”, coordinado por Chequeado y financiado por la Unión Europea; su contenido es responsabilidad exclusiva de La Silla Vacía y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.