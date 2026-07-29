La llegada de Tesla a Uruguay: ¿dumping o estrategia comercial agresiva?

El desembarco de la compañía automotriz de Elon Musk avivó el debate en torno a las prácticas económicas y las barreras de acceso al mercado uruguayo.

Con solo un posteo en su propia red social, Elon Musk desató el vendaval. El 16 de julio el multimillonario estadounidense escribió “ Tesla now in Uruguay” en X y solo un día después se realizó el lanzamiento oficial en Punta Carretas shopping. En esa locación, único local hasta ahora, estuvo para la apertura hasta el presidente de la República, Yamandú Orsi.

¿Dumping y precios predatorios?

La llegada de Tesla marcó la reacción de consumidores y especialistas, que se preguntaron sobre la legitimidad de las prácticas económicas y los precios bajos, además de la eventual aplicación de un mecanismo de dumping o una estrategia comercial agresiva (o desleal, según quién). Algo similar había ocurrido a finales de 2025 cuando la empresa arribó a Colombia.

Los economistas consultados por este medio coinciden en descartar que pueda hablarse de dumping. Esa práctica implicaría una venta a valores inferiores a los de venta en su mercado de origen, pero debería suponer además un problema para una eventual industria local.

En ese sentido, el contador y decano de la UCU Business School, Marcos Soto, explicó que, para configurar un caso de dumping a cuestionar debería existir una “amenaza o un daño real” a la producción local y “no es el caso” porque Uruguay “no tiene industria nacional relevante vinculada a la fabricación o armado de vehículos de estas características”.

Por su parte, con relación a eventuales estrategias de precios predatorios, el economista de Exante Alejandro Vallcorba señaló que para su determinación se exige que “una empresa con posición dominante venda por debajo de sus costos, que lo haga con el propósito de desplazar competidores y que ese desplazamiento sea permanente y le permita apropiarse del mercado para elevar los precios con posterioridad”. En ese sentido, Tesla es “un actor de reciente ingreso al mercado uruguayo con una participación todavía marginal” y “difícilmente pueda atribuírsele una posición dominante”, al tiempo que el mercado uruguayo tiene “bajas barreras de entrada” y numerosos actores en actividad.

Además, puntualizó que no modificaría el diagnóstico ante un ajuste al alza de los precios de entrada porque lo que confiere carácter predatorio no es esa acción, sino “la existencia de barreras de entrada que impidan a otros actores volver a competir con precios menores”, por lo que si subieran, “lo previsible es que la propia competencia discipline esa suba”.

“Es una disrupción legítima en el modelo de negocio del sector automotor, con una estructura de costos más liviana que se refleja en precios finales más bajos. Eso, en definitiva, implica más competencia y esa mayor competencia debería jugar a favor del consumidor”, cerró.

Sobre precios y estrategias locales

En su web, el Model 3 parte de 32.990 dólares pero asciende hasta los 37.990 dólares en su versión premium y a 49.990 dólares en la performance. Por otro lado, el Model Y, que solo se vende premium, comienza en 36.490 dólares, pero pasa a 41.490 dólares en la configuración “Long range rear wheel drive”, que tiene una autonomía de 661 kilómetros –195 kilómetros más que su antecesor– y acelera de 0 a 100 km/h, tres décimas de segundo antes.

“La llegada de Tesla es infinitamente más desreguladora que la ley de Oddone”, escribió el senador blanco Sebastián da Silva en X. Poco después de la llegada de la empresa, la china BYD realizó una reducción en el precio de seis modelos que fue de 1.000 y 5.000 dólares, dependiendo del caso, lo que representó bajas de entre 3,2% como mínima en el Yuan Pro EV GSX y 13,5% de máxima, en el Yuan Plus Luxury.

Para Vallcorba es “esperable” una presión a la baja en los precios de otras marcas que “posiblemente también pueda alcanzar a los vehículos híbridos, a combustión y al mercado de usados”. No obstante, la magnitud del efecto es “difícil de dimensionar” y dependerá de “la intensidad con que respondan las demás marcas” y “la velocidad con que Tesla gane volumen en el mercado”.

No descartó que los precios de entrada puedan subir a futuro, ya que el gobierno decretó cambios al impuesto específico interno (Imesi) a partir de 2027 y “seguramente alcance a los modelos de la marca”, al tiempo que “no es inusual que una marca entre a un mercado nuevo con una estrategia de precios de penetración, buscando ganar volumen rápido, y que una vez consolidada esa posición estos valores se vayan acomodando”.

El representante de Tesla en Uruguay, Andrés Folle, dijo en El Empresario que la llegada se enmarca en la expansión de la marca por América Latina, siendo Uruguay el tercer país tras Chile (principios de 2024) y Colombia (noviembre de 2025). Sobre los precios, señaló: “Entendemos que el mercado en América Latina es muy sensible al precio y, como nuestra misión es crear un mundo de abundancia sostenible, queremos llegar a más personas”.

Según Soto, un factor de incidencia sobre los valores es la “no participación de intermediarios” en “un nuevo modelo de negocios” donde “la marca comercializa de forma directa en el mercado, generando una eficiencia para el consumidor porque obviamente no tiene que pagar el costo de la intermediación”, algo que considera probado por los movimientos de su competencia.

Por su parte, Vallcorba indicó que “probablemente respondan a un modelo de negocios distinto del habitual en la industria”, y remarcó dos factores. Al igual que Soto, dijo que Tesla “elimina la intermediación”, mientras lo habitual es “que una marca opere con un importador exclusivo, que vende directamente al público o a través de una red de concesionarios” y tomados en conjunto manejan “un margen que ronda el 20-25% sobre el costo”.

Por otro lado, la empresa “trabaja con un único local de venta física y un esquema centrado en la venta online”, elementos que suponen una “estructura comercial mucho más liviana que una red tradicional de puntos de venta”. A eso se suma que trabajan sin inventario de vehículos local. “El auto se seña y luego se paga contra entrega cuando llega” de la fábrica en Shanghái, por lo que opera con un capital de trabajo “mucho menor al habitual” que se calcula en “unos 120-130 días de venta”. El modelo tiene como “precondición” el “respaldo de una marca ya consolidada en el mundo” e implica que sus clientes “estén dispuestos a comprar un auto sin verlo, pagando una seña y esperando meses”

¿Por qué Uruguay?

Durante el lanzamiento, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que la llegada de Tesla es un “reconocimiento” a la política de movilidad eléctrica. Un informe de la Agencia Internacional de la Energía plantea que Uruguay “se ha convertido en uno de los líderes de la región en la transición a los vehículos eléctricos”.

El gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, Ignacio Paz, dijo a la diaria que la proliferación de eléctricos es el “resultado de una política de Estado” que inició con el acuerdo de la Comisión Multipartidaria de Energía en 2010 –cuando se acordó sustituir el petróleo por “la utilización de energías de fuentes renovables generadas acá”–, pero cuestionó “cambios respecto al fomento de movilidad eléctrica” y concluyó que “hay un cambio” en esa definición. Listó, por ejemplo, la suba de la patente al 3% del valor del vehículo sin IVA, la suba del “valor de la energía en los cargadores de electricidad de acceso público” y los cambios al Imesi previstos a partir de 2027.

Soto dijo que un factor para elegir a Uruguay es el tributario, representado por el “no cobro de aranceles y el no cobro del Imesi, que son los gravámenes más importantes que tiene la importación de vehículos en Uruguay”. “En términos comparativos a nivel internacional, el sector de vehículos es un sector que está generalmente gravado y con determinada gravosidad”, dijo.

Vallcorba, en primer lugar, lo enmarcó en una “estrategia de expansión regional”. Sin embargo, identificó que el “punto central” de su instalación en el país es “la penetración ya existente de los vehículos eléctricos”: “En su conjunto, vehículos eléctricos e híbridos fueron un 30% de las ventas totales de autos el año pasado”. Finalmente, aclaró que la empresa no tiene beneficios diferenciales e “ingresa a Uruguay bajo el mismo régimen tributario que cualquier otro vehículo 100% eléctrico: exoneración de TGA en la importación y de Imesi”.

Proliferación eléctrica Paz sostuvo que en lo que va del año se vendieron 31.000 vehículos de los cuales 13.100 son eléctricos. Por otro lado, en todo 2025 se comercializaron 71.442, entre los que hay 14.441 eléctricos, aunque de “lo que circula en la calle tan solo en el entorno del 2%” lo es. El informe de la AIE indicó que en 2025 “uno de cada cuatro coches nuevos vendidos en todo el mundo era eléctrico”, con ventas que superaron los 20 millones de unidades y un crecimiento del 20% sobre 2024. “La cuota de mercado de los vehículos eléctricos dentro del mercado automovilístico total ascendió al 25%. Este dato marcó el quinto año consecutivo en el que las ventas anuales de vehículos eléctricos aumentaron en unos 3,5 millones, una tendencia iniciada en 2021 tras la pandemia de covid-19. Como resultado, alrededor del 5% del parque automovilístico mundial está ya electrificado”, indicó. En 2025 se vendieron 13.2 millones de autos eléctricos en China, 4.2 en Europa, 1.5 en Estados Unidos y 2 en el resto del mundo. Además, en un “número creciente de países la cuota de mercado de los coches eléctricos ha superado recientemente el 10%”, afirmación que incluye a países como Nepal, que pasó del 10% en 2020 al 68% en 2025; Costa Rica, del 2% a 17% y Uruguay, que pasó de una cuota de ventas del 0% en 2020 al 28% en 2025. Según el informe, en 2025 el crecimiento de las ventas se aceleró en los principales mercados de Latinoamérica y fue de “más de 350.000 unidades”, un aumento interanual del 75% apuntalado principalmente por Brasil y México. Sobre Uruguay, planteó que las ventas “se duplicaron con creces entre 2024 y 2025” y el mercado está “fuertemente sesgado hacia los vehículos eléctricos de batería (VEB) en lugar de los híbridos enchufables (PHEV), gracias a políticas gubernamentales como exenciones fiscales y subsidios”, además de que “los precios de la gasolina son mucho más elevados en comparación con otros países de América Latina”.

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