“Javier Negre Inc.”: la investigación que expone la internacionalización de una red de propaganda de ultraderecha

El País de España reconstruyó la opaca trayectoria del empresario y experiodista español, conocido en Uruguay por irrumpir en la última campaña electoral y fomentar redes de desinformación regionales.

Una investigación de El País de España reconstruye cómo el periodista Javier Negre pasó de dirigir un medio digital a encabezar un conglomerado internacional de comunicación alineado con la nueva ultraderecha. El modelo de negocios impulsado por el experiodista está basado en la influencia política, la viralización de contenidos y la expansión regional.

El medio español presenta a grupo empresarial de Negre como “la multinacional del bulo”, y reconstruye durante más de un año el crecimiento del empresario y comunicador español, quien es presentado como uno de los principales articuladores de una red internacional de medios, empresas y plataformas vinculadas con la ultraderecha hispanohablante.

Según el medio español, el crecimiento de su conglomerado no depende únicamente de la audiencia de medios como EdaTV o La Derecha Diario (LDD), sino de su capacidad para ofrecer acceso a dirigentes políticos, instalar determinados temas en la conversación pública y construir audiencias altamente polarizadas.

La investigación sostiene que Negre desarrolló un modelo en el que conviven la producción de contenidos, la consultoría política, la organización de eventos, la comercialización de publicidad institucional y la intermediación entre empresarios y gobiernos. En ese esquema, la desinformación funciona como una herramienta para generar viralidad, visibilidad e influencia.

Otro de los aspectos que destaca el reportaje es la complejidad del entramado societario construido por el empresario español. El País identificó decenas de sociedades radicadas en distintos países y señala que buena parte de la estructura financiera resulta opaca. La investigación afirma que el conglomerado obtiene ingresos provenientes de publicidad privada, contratos con administraciones públicas, acuerdos comerciales y aportes de empresarios cercanos ideológicamente al proyecto, aunque en numerosos casos no es posible reconstruir con precisión el origen ni el destino de esos fondos.

El diario también documenta contratos publicitarios con gobiernos regionales españoles administrados por el Partido Popular (PP) y recoge cuestionamientos sobre la falta de transparencia en algunas de esas contrataciones. El informe recuerda los vínculos de Negre con Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, y el expresidente del PP y excandidato a la presidencia, Pablo Casado, con quienes coincidió en la agrupación juvenil de derecha Nuevas Generaciones.

Si bien el español se presenta como alguien que “comenzó de abajo”, como afirmó en La Derecha Fest local, realizada en el templo Beraca de Barros Blancos en mayo de 2025, Negre contó con la anuencia de varios mecenas del entramado empresarial ibérico. Entre los aportantes se encontraban la dueña de la multinacional Eulen, María José Álvarez Mezquíriz, proveniente de una familia financista de otros grupos de extrema derecha, y Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca-Cola, quienes aportaron en conjunto nada menos que 670.000 euros en 2021.

“A un tipo como Jesucristo, que fue un inspirador para mí, lo demonizaron, lo blasfemaron y colgaron en la cruz, como me hicieron a mí. Muerte civil en todos los medios de comunicación con las grandes televisiones llamándome ultraderechista. Yo dije: ‘Yo también puedo’”, afirmó Negre entonces ante la audiencia uruguaya.

Hacer la América

El reportaje sostiene que la llegada de Javier Milei a la presidencia argentina marcó un punto de inflexión para el proyecto de Negre. La investigación recuerda cuando el empresario trasladó parte de su actividad a Buenos Aires y adquirió la participación accionaria en LDD a Fernando Cerimedo, gurú de la desinformación y asesor de comunicación de Javier Milei y Jair Bolsonaro.

Luego, convirtió Argentina en la plataforma desde la que comenzó a expandir una red regional de medios alineados con el oficialismo libertario y con otras expresiones de la nueva derecha latinoamericana. El País señala que esa expansión vino acompañada por vínculos fluidos con integrantes del gobierno argentino y por ingresos provenientes de publicidad de empresas estatales, elementos que fortalecieron el crecimiento del grupo.

La internacionalización no se limitó a Argentina. El reportaje reconstruye la presencia de Negre en Estados Unidos, Bolivia, Brasil y otros países latinoamericanos, donde desarrolló alianzas con dirigentes políticos, empresarios e influencers de la derecha radical.

A partir de testimonios de antiguos colaboradores, sostiene que buena parte de la estrategia consiste en producir contenidos diseñados para obtener el máximo alcance en redes sociales. Las coberturas priorizan la confrontación política, los videos breves, las declaraciones polémicas y los episodios susceptibles de viralizarse rápidamente.

En ese esquema, los límites entre noticia, opinión y propaganda aparecen cada vez más difusos. El objetivo, según reconstruye el diario español, no es únicamente informar, sino alimentar una conversación permanente que refuerce determinados marcos ideológicos y aumente la fidelidad de la audiencia.

Del periodismo a la intermediación política

Uno de los capítulos más novedosos del reportaje describe a Negre como un intermediario entre empresarios y dirigentes políticos. La investigación recoge testimonios que afirman que el empresario ofrecía facilitar reuniones con funcionarios, gestionar contactos políticos o promover determinadas figuras públicas mediante la cobertura de sus medios, todo esto a cambio de dinero.

El diario documenta, por ejemplo, un episodio vinculado a Bolivia en el que empresarios denunciaron haber recibido propuestas económicas para acceder a reuniones con autoridades. Negre rechazó buena parte de esas acusaciones, aunque ya había reconocido ante el semanario británico The Economist el haberlo hecho “a veces”.

Otro de los elementos que analiza la investigación es la rápida inserción de Negre en el entorno político estadounidense. Tras instalarse en Washington, obtuvo acreditación permanente para cubrir la Casa Blanca, comenzó a entrevistar a integrantes de la administración de Donald Trump y consolidó vínculos con referentes del movimiento MAGA [Make America Great Again].

El diario sostiene que ese acceso privilegiado se convirtió también en un activo comercial, ya que fortaleció la imagen internacional del empresario y facilitó su expansión hacia América Latina. A pesar de no contar con el reconocimiento del ambiente periodístico, Negre logró insertarse en el llamado “pool” de la Casa Blanca, el selecto grupo de 11 medios encargados de compartir las novedades desde la sala de prensa.

Fenómeno que alcanza a Uruguay

Durante la última campaña electoral uruguaya, varias cuentas que adquirieron protagonismo en el debate político uruguayo reproducían narrativas prácticamente idénticas a las difundidas previamente por referentes españoles y argentinos de la nueva ultraderecha. Los discursos sobre inmigración, “ideología de género”, cambio climático, feminismo o seguridad pública circulaban mediante redes transnacionales. En esta operativa participó el medio de Negre, desde donde se difundieron las primeras desinformaciones que intercedieron en la campaña electoral local.

El caso más connotado se dio a mediados de octubre de 2024, a dos semanas de la elección nacional, cuando el español interceptó a la salida de un acto partidario al entonces candidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, quien fue interpelado, en tono acusatorio, por sus supuestos vínculos con el kirchnerismo. A partir de este episodio, Negre adoptó un papel protagónico en el debate electoral y echó raíces en el país luego de establecer una edición uruguaya de LDD.

A los meses se conoció que Negre fue recibido por el empresario uruguayo Rolando Rozemblum, quien accedió al español a través de Marcelo Grandío, comunicador argentino del entorno comunicacional de Milei, durante un evento de la movida esteña. En contrapartida, el empresario español devolvió la gentileza mediante el apoyo explícito a la campaña de Rozemblum a la alcaldía de Punta del Este, con posteos que incluyeron ataques a su adversario, Javier Carballal, que ostentaba la titularidad del municipio.