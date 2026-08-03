El camión que supuestamente transportaba marroquíes a Ceuta y otras desinformaciones

Patrullaje en la nueva barrera flotante desplegada por España para reforzar la seguridad cerca del puesto fronterizo del enclave español de Ceuta, el 2 de agosto de 2026.

En el medio de la jornada en la que cerca de 60.000 marroquíes cruzaron en forma irregular a la ciudad española enclavada en el norte de África, se difundieron desinformaciones y descontextualizaciones varias.

Entre el jueves 30 y el viernes 31 de julio se produjo una oleada masiva de migrantes que cruzó de forma ilegal la frontera que separa a Marruecos de Ceuta, una de las dos ciudades españolas enclavadas en el norte de África. Según las autoridades, entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron y casi todas han retornado en las últimas horas. Pero además de tensiones, debates entre gobierno español y oposición, cuestionamiento a las autoridades de Marruecos y disputas que involucraron a líderes europeos y globales, proliferaron desinformaciones y descontextualizaciones.

Una de las imágenes que más rápido y profusamente se viralizó fue la de un camión que hacía descender decenas de jóvenes supuestamente frente al cruce fronterizo y ante la anuencia de un efectivo de seguridad marroquí. El video, difundido en redes sociales, alcanzó solo en una primera versión más de seis millones de visualizaciones. Luego fue replicado por cientos de miles de cuentas y por medios de comunicación de todo el mundo.

Sin embargo, comentarios que circularon primero en redes sociales y un análisis exhaustivo del sitio de verificación italiano Open Online (miembro de la International Fact Checking Network, al igual que la diaria Verifica) permitió corroborar que se trataba de un retén de la seguridad marroquí para evitar la llegada de esos jóvenes a la frontera, casi 50 kilómetros antes de la misma.

Mediante fuentes abiertas y comparando imágenes, lograron identificar el sitio del que provenía la matrícula del camión, geolocalizar el sitio preciso en el que se había grabado el video, medir la distancia con la frontera y luego contrastar con las versiones que señalaban que se trataba de un guardia deteniendo camiones para evitar que se acercaran a la frontera (y no al revés, como circuló en redes sociales).

Esa versión, además, había sido publicada por el sitio marroquí Cap24.ma el 30 de julio bajo un texto que consignaba que “la Gendarmería Real detuvo un camión cargado de jóvenes a la entrada de Tetuán. Se dirigían a Castillejos para cruzar a la Ceuta ocupada”.

Por otro lado, también se viralizaron imágenes descontextualizadas de supuestos destrozos de los migrantes en Ceuta, pero en realidad correspondía a los desmanes que se produjeron en Toulouse por las celebraciones tras el triunfo del Paris Saint Germain, el 30 de mayo pasado, tal como consignó el sitio español Maldita.es y que puede chequearse mediante una búsqueda inversa de la imagen que se viralizó.

Una de las cuentas que lo viralizó, irónicamente, se dedica a orientar a personas en busca de migración segura tanto a Europa como otros continentes. En su perfil alcanzó casi 200.000 reproducciones con esa imagen y casi 600.000 con el camión que supuestamente descargaba migrantes ilegales marroquíes en la frontera con Ceuta.

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