La desinformación en el Mundial: las frases falsas que nunca existieron

A poco más de una semana del cierre de la Copa del Mundo 2026, repasamos una de las formas más extendidas de desinformación que circuló durante el torneo.

La primera alerta llegó con un mensaje en un grupo de Whatsapp que advertía “¿Viste lo que dijo Ibrahimovic sobre Messi?”, y se refería a la supuesta declaración del exjugador sueco devenido comentarista acerca del argentino tras el partido con Austria en primera fase. Toda la frase resultó falsa y bastó guglear un segundo para entenderlo. La cuenta que la había producido –imposible hablar de reproducción cuando se trata de un invento– era un supuesto medio de comunicación deportivo con algunos miles de seguidores y su cuenta verificada en la red social X. Al indagar velozmente, se podía entender que no había un medio real detrás y que solo vertía contenido en dicha cuenta.

Su versión falsa, sin embargo, se esparció rápidamente y, con ello, cosechó el dinero que le permite el actual servicio de X –tras la decisión de su actual dueño, Elon Musk– cobrar por el tick azul que muestra verificación y que implica que el contenido de una cuenta cobra por la interacción que consiga.

Según publicó en su sitio y newsletter Lado B News la especialista argentina en inteligencia artificial y tecnología Irina Sternik, este fenómeno se ha extendido y ha tenido especial éxito y difusión durante el Mundial.

Como indican especialistas y estudios académicos, la desinformación se amplifica y crece especialmente en contextos electorales o de fenómenos climáticos o de conversación pública extendida y unificada en torno a un tema.

Pese a las verificaciones de este y otros tantos medios, fueron poco señaladas estas cuentas que reproducen supuestas frases y citas textuales de protagonistas deportivos que habrían hablado sobre el Mundial. Fueron usadas para provocar emociones, ira muchas veces, y para provocar el famoso baiteo, es decir, la viralización más allá de la veracidad y por provocar emocionalidad fuerte en el usuario.

Según Sternik, esta práctica se llama engagement farming y consiste en “buscar viralizar un contenido a cualquier costo para engañar a los algoritmos de las redes sociales”.

Las falsas frases de y sobre Messi

En al menos dos ocasiones, que fueron registradas y verificadas por Chequeado, se falsearon frases que supuestamente había dicho Leonel Messi y que resultaron meras desinformaciones: una publicación aseguraba que Messi había dicho que “soñaba con jugar contra Portugal” y la otra que le había mandado un mensaje a una fanática de 100 años. Ambas eran falsas.

También el sitio de verificación argentino trabajó contenidos que, según publicaciones desinformantes en redes sociales, habían sido proferidos por entrenadores o rivales de Argentina, pero que no eran reales.

La mayor parte de las veces alcanza con realizar sencillas búsquedas en Google de las frases y los supuestos autores, ya que el objetivo de las cuentas que las crean, que están verificadas y por lo tanto monetizan ese contenido en función de la cantidad de engagement que provocan (visualizaciones, compartidos, etcétera), no es que sean creídas finalmente. No se trata de instalar versiones que perduren, sino de monetizar velozmente con aquel contenido que promueve emociones, reacciones y garantiza viralidad en temas de agenda global, como eran instancias decisivas del Mundial 2026, por ejemplo.