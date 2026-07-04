Es falso que la FIFA investigue a México y evalúe repetir el partido ante Ecuador o excluirlo del Mundial

El texto viral reproduce la imagen institucional de la FIFA y menciona una investigación disciplinaria que nunca fue anunciada por el organismo.

Un supuesto comunicado oficial de la FIFA comenzó a circular en redes sociales y plataformas de mensajería tras el partido entre México y Ecuador por el Mundial 2026. El documento, fechado el 1 de julio y presentado como el “comunicado oficial N.º 2026/62”, sostiene que el organismo abrió una investigación formal por presuntas infracciones cometidas durante el encuentro y que, de comprobarse los hechos, podría ordenar la repetición del partido o incluso excluir a la selección mexicana del torneo. Sin embargo, la información es falsa.

La principal evidencia es que la FIFA nunca publicó el comunicado. Una revisión de los canales oficiales del organismo muestra que no existe ningún documento con esa numeración ni con ese contenido. Tampoco hay registros de que la Comisión Disciplinaria haya iniciado un procedimiento contra México ni de que el organismo haya anunciado sanciones relacionadas con ese partido.

De hecho, desde finales de mayo no se ha divulgado ninguna otra sentencia por parte de esa comisión. Esa ausencia en los canales oficiales fue confirmada también por el medio estadounidense Factchequeado y Ecuador Chequea, que verificó el origen del contenido viral y concluyó que se trata de una falsificación.

El texto apócrifo intenta reproducir la estética de los comunicados de la FIFA mediante el uso del logotipo institucional, una supuesta firma del presidente, Gianni Infantino, y un sello oficial. No obstante, atribuye al organismo decisiones que no corresponden a la forma en que desarrolla ni comunica sus procesos disciplinarios. En particular, presenta como posibles sanciones la repetición del encuentro y la exclusión de México del Mundial, medidas que aparecen formuladas sin que exista previamente una resolución o siquiera una investigación oficialmente anunciada.

La circulación del documento parece haber aprovechado un hecho real para construir una narrativa falsa. Días después del encuentro, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que había presentado una queja ante la FIFA por “hechos antideportivos”, debido a una serenata realizada durante la madrugada por un grupo de aficionados mexicanos frente al hotel de concentración de la selección ecuatoriana.

Esa presentación solicitó que el organismo analizara lo ocurrido, pero no implicó la apertura de una investigación formal ni mucho menos la evaluación de sanciones deportivas como las que menciona el comunicado viral.

Hasta el momento, la FIFA no ha informado la existencia de ningún procedimiento disciplinario vinculado al partido entre México y Ecuador ni ha emitido comunicaciones que contemplen la repetición del encuentro o la eliminación de la selección mexicana del Mundial, que ya se prepara para el encuentro ante Inglaterra el próximo domingo.