Es falso que Haaland haya afirmado que apoya a Argentina en el Mundial porque Inglaterra ocupa las islas Malvinas

Un video viral incluye un subtitulado en español que no coincide con lo declarado por el jugador noruego en su idioma original.

En las últimas horas circuló en redes sociales un video que presenta una serie de declaraciones realizadas por el jugador de la selección de Noruega Erling Haaland, tras la eliminación en el partido de cuartos de final jugado contra Inglaterra. En ellas, según se viralizó en diferentes posteos, Haaland habría manifestado su apoyo a la selección argentina por considerar que su próximo rival en la semifinal de la copa, Inglaterra, ocupa las islas Malvinas de forma ilegítima.

El posteo, que en menos de 12 horas superó los cinco millones de visualizaciones solo en X, presenta subtítulos en español a las declaraciones realizadas en noruego. Sin embargo, los textos no coinciden con los dichos del jugador y corresponden a una pieza de desinformación.

Haaland expresó su apoyo a la selección inglesa en la transmisión oficial de la FIFA. Allí se puede ver que el jugador argumentó que lo apoya por ser el país donde nació y al que perteneció su primera camiseta. Además, el jugador de Manchester City, nacido en Leeds, Reino Unido, afirmó que espera que, ante la derrota de Noruega, alguno de sus compañeros de equipo logre ganar la Copa del Mundo. En ningún momento expresó su posición a favor de Argentina ni su opinión sobre el conflicto de las Malvinas.

“Sí, ¿por qué no? Tengo algunos chicos del City en Inglaterra, en Francia y en España”, dijo el jugador. “Por supuesto que quiero que Inglaterra tenga éxito, creo que recibí una camiseta de Inglaterra antes que una de Noruega cuando era chico”, expresó realmente Haaland.

Aunque las declaraciones del jugador fueron correctamente reseñadas en los medios de habla inglesa, la versión falsa caló hondo entre los internautas hispanohablantes, quienes tomaron como válida la desinformación.

Ante la amplia viralización de las piezas, los posteos de X y Meta incluyeron notas de la comunidad donde se advierte la falsedad del contenido. No obstante, esto no impidió que personalidades públicas como el senador nacionalista Sebastián da Silva replicaran la publicación.

Además, un usuario argentino tomó el video original con ambos subtítulados -el original y el falso- para demostrar la falsedad que distintas cuentas verificadas utilizaron en su afán de monetizar contenidos que se viralizan rápidamente.

.