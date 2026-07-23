Es falso que hayan hackeado los sistemas de Ceibal: el organismo aclaró que se trató de un problema de configuración

Un mensaje viral asegura que Ceibal volvió a ser hackeado y recomienda no encender las computadoras ni conectarlas a internet. Sin embargo, la propia institución desmintió esa versión.

En las últimas horas comenzó a circular por WhatsApp y en otras redes sociales un mensaje que afirma: “Atención, al parecer han vuelto a hackear Ceibal. Si pueden no prender dispositivos ceibalitas ni conectarlos a WiFi, parece es lo mejor hasta el momento”. Sin embargo, la afirmación es falsa.

De acuerdo con un comunicado difundido por Ceibal a la comunidad docente, las computadoras “se encuentran funcionando con total normalidad” y el problema que originó las consultas no fue un hackeo, sino “un inconveniente puntual de configuración” que afectó únicamente a un grupo reducido de usuarios. Asimismo, fuentes de Ceibal señalaron que el error fue solucionado momentos después de ocurrido.

Según explica el organismo, esa falla impedía ejecutar algunos programas, pero la situación ya fue resuelta. Además, aclara que los programas continúan instalados, que las computadoras no sufrieron ningún perjuicio y que pueden seguir utilizándose de forma habitual.

El comunicado agrega que algunos usuarios podrían encontrar que desaparecieron accesos directos del escritorio, aunque precisa que ello no implica la pérdida de programas o archivos y que Ceibal publicará un instructivo para regenerarlos.

El antecedente

En setiembre de 2025, Ceibal sí fue víctima de un incidente de ciberseguridad cuando un atacante accedió a información de una de sus plataformas y publicó parte de los datos obtenidos. En esa oportunidad, el organismo confirmó la filtración, realizó la denuncia correspondiente e inició una investigación junto con las autoridades competentes.

A diferencia del episodio actual, aquel caso sí correspondió a un incidente de seguridad informática. No obstante, Ceibal informó entonces que el acceso comprometido se limitó a una plataforma específica y sostuvo que no había evidencia de que la infraestructura central ni los dispositivos entregados a estudiantes estuvieran comprometidos.