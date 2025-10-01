Después de que trascendiera que un grupo de ciberdelincuentes llamado PampaLeaks publicó una base de datos de usuarios de Ceibal y afirmara que cuenta con más datos del organismo, la agencia se puso a trabajar de forma prioritaria en el tema, en conjunto con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información.

Este miércoles, Ceibal informó que detectó “un incidente de ciberseguridad”, sobre el que está trabajando. “Por este motivo, las plataformas digitales de Ceibal permanecerán fuera de servicio durante las próximas horas”, comunicó el organismo, y agregó que informará sobre “el alcance y eventuales impactos del referido incidente a la brevedad”.

En un posteo en un foro donde suelen publicarse filtraciones provenientes de ataques informáticos, PampaLeaks señaló que también cuenta con bases de datos de la Administración Nacional de Educación Pública, del Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares y de la Dirección Nacional de Identificación Civil.