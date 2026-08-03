Nuevos intentos de estafa por SMS con identidad de Sucive

En los últimos días se multiplicaron los mensajes que pretenden engañar a usuarios incautos para robar dinero y datos a través de enlaces y webs de pago apócrifas.

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En los últimos días se reiteraron los intentos de estafa a ciudadanos a través de mensajes de texto y Whatsapp con suplantación de identidad del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). Como en ocasiones anteriores, el usuario recibió un mensaje de texto con la advertencia de una deuda impaga, en este caso de multas, pero ha ocurrido con patentes también, y solicitando que se dé pago a través de un enlace.

Dicho enlace envía a una web apócrifa mediante la cual se sustraen datos o dinero a través de pagos a terceros, según el caso. En esta ocasión, se registraron tanto envíos de mensajes a través de teléfonos con prefijos en el exterior, por ejemplo, Arabia Saudita y Reino Unido. Además, la estafa circuló tanto en Montevideo como en otros departamentos, tal como consignó El Telégrafo de Paysandú.

En reiteradas ocasiones, el Sucive alertó a la población a través de sus canales oficiales de comunicación por estafas con suplantación de identidad. En abril de este año, advirtió:

“En este sentido, se recuerda que el sistema no envía mensajes de texto a deudores ni utiliza enlaces para notificar infracciones o adeudos. Asimismo, se señala que los convenios para regularizar deudas por patentes o multas se realizan exclusivamente de forma presencial en las intendencias departamentales”.

La recomendación, que se repite cada vez, es no ingresar en enlaces que lleguen por servicios de mensajería, y concurrir a la web oficial o bien a las dependencias correspondientes a cada localidad.

En mayo ya había habido otra serie de intentos de estafa, tanto con suplantación de identidad de Antel como de Sucive y otros organismos y empresas estatales. Los especialistas en ciberseguridad reiteraron entonces las recomendaciones que el propio Ministerio del Interior publicó a mediados de 2025 sobre desconfianza, verificación y denuncia. Además, desde el MI advirtieron sobre las estafas y señalaron los sitios de denuncia:

*Emergencias: llamar a los servicios de emergencia o utilizar la app de Emergencias.

*Denuncia en línea: disponible para hurtos, rapiñas y otros hechos a través del portal de denuncias.

*Denuncia anónima: a través de la línea 0800 5000.

*Ciberdelitos: en Montevideo, en la Dirección General de Cibercrimen (Carlos Quijano 1316). En el interior, en cualquier seccional policial o fiscalía.

*Presencial: en cualquier seccional policial o comisaría especializada de todo el país.