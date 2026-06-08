Es falso que haya renunciado el presidente de Bolivia Rodrigo Paz

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, durante la asunción del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, el 3 de junio, en el Palacio de Gobierno de La Paz.

En las últimas horas llegó reiteradamente al bot de Verifica la consulta sobre la situación del actual mandatario boliviano, que en las últimas semanas enfrenta protestas severas y rumores de dimisión.

En medio de las protestas que llevan más de un mes en Bolivia, se ha viralizado nuevamente el rumor de una supuesta renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien en las últimas semanas hizo algunas modificaciones en el gabinete para intentar contener el descontento. Varios usuarios enviaron la consulta al bot de la diaria Verifica, pero la versión es, nuevamente, falsa.

Si bien las protestas continúan y el mandatario promulgó este lunes la ley que habilita la declaración del Estado de excepción, ha desmentido en reiteradas ocasiones que esté evaluando la renuncia. Los rumores volvieron a viralizarse luego de que las organizaciones sociales que promueven los bloqueos descartaran el diálogo y exigieran a Pereira su renuncia tras apenas seis meses en el cargo.

La ley tuvo un rápido tratamiento: tras ser aprobada por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, fue ratificada en Diputados en la madrugada de este domingo, para ser promulgada esta tarde. Según consignó la cadena boliviana Unitel, el documento consta de 27 artículos y faculta al presidente a declarar el estado de excepción mediante decreto, aunque requiere la aprobación del Poder Legislativo.

Paz enfrenta una grave crisis que redundó hasta ahora en tres cambios en su gabinete. El primero en ser reemplazado fue el ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, sustituido por Williams Bascopé. La última semana dimitieron la ministra de Educación y el ministro de Defensa, quizás el más publicitado debido a las diferencias entre el funcionario saliente, Marcelo Salinas, y el entrante, Ernesto Justiniano, en torno a la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas para avanzar con el desbloqueo de los cortes de carretera.