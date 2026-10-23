Por qué la primera Alerta Amber no llegó a todos los celulares: Uruguay todavía no tiene un sistema de mensajería masiva

El Ministerio del Interior explicó a la diaria que Uruguay todavía no cuenta con un sistema de difusión a todos los celulares. Antel trabaja junto al Sinae en la implementación de un sistema de alertas tempranas.

La primera activación de la Alerta Amber en Uruguay, tras la desaparición de una adolescente de 15 años en Paysandú, dejó una pregunta entre algunos usuarios de redes sociales: ¿por qué la notificación no llegó a todos los celulares?

La adolescente fue localizada en Buenos Aires en buenas condiciones de salud, y un hombre de 37 años fue detenido. Este caso implicó la primera activación del sistema Alerta Amber, creado para acelerar la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando existen indicios de que su integridad puede estar en peligro.

La Alerta Amber fue creada por la Ley 20.381, aprobada en setiembre de 2024, y reglamentada por el Decreto 78/025, que toma como modelo el sistema homónimo creado en 1996 en Texas, Estados Unidos, luego del secuestro y asesinato de Amber Hagerman, una niña de 9 años. Actualmente, ya son 50 países en todo el mundo que utilizan ese sistema.

La normativa establece que la alerta debe difundirse a través de diferentes medios, incluidas las operadoras telefónicas. El procedimiento de activación está a cargo de la Policía Nacional, por intermedio del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, una vez obtenida la autorización judicial correspondiente.

Desde el Ministerio del Interior explicaron a la diaria Verifica que el país todavía no cuenta con un sistema que permita enviar mensajes de alerta de manera masiva a todos los teléfonos móviles y que, por esa razón, se implementaron mecanismos alternativos de difusión. Según relataron fuentes de esa cartera, durante los meses de preparación del sistema, la comisión interinstitucional encargada de implementarlo mantuvo conversaciones con las empresas de telefonía para instrumentar el envío de mensajes a todos los dispositivos. Sin embargo, desde las telefónicas indicaron que no disponían de la infraestructura necesaria para hacerlo.

Interior explicó que las empresas telefónicas señalaron durante las conversaciones que desarrollar la tecnología necesaria implicaría crear una solución específica y que cada una estimaba un costo de alrededor de 1,5 millones de dólares.

Por su parte, desde Antel, explicaron que el mecanismo previsto es un Sistema de Difusión de Celdas (Cell Broadcast System, CBS), diseñado para distribuir alertas georreferenciadas a través de la red móvil, que aún no está implementada en Uruguay. Ante esa limitación, el Ministerio optó por instrumentar otras vías para difundir las alertas mientras avanzaba, en paralelo, el trabajo del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) para desarrollar un sistema más amplio de alertas tempranas.

Qué mecanismos se utilizaron

Para que la Alerta Amber pudiera ponerse en funcionamiento sin esperar al desarrollo de un sistema de mensajería masiva, el Ministerio del Interior acordó con Meta la difusión de notificaciones en sus plataformas, que abarcan a Facebook, Instagram y Whatsapp. Además, actualizó la aplicación 911 para incorporar una notificación específica de Alerta Amber.

De acuerdo con la fuente ministerial, las notificaciones de Meta se distribuyen entre usuarios ubicados en las inmediaciones del lugar de la desaparición, siempre que tengan habilitadas las notificaciones de las plataformas. El alcance de esta alerta es de unos 170 kilómetros alrededor del punto en el que se produjo la desaparición.

En el caso de la aplicación 911, la notificación llega a quienes tienen instalada la aplicación y mantienen activadas las notificaciones correspondientes. Por lo tanto, ninguno de estos dos mecanismos garantiza que el aviso aparezca en todos los teléfonos del país y quienes quedaron afuera de la notificación a su celular son aquellos que no tienen ninguna de las dos posibilidades. En esos casos también primó la difusión informal, ya que la alerta circuló a través de las publicaciones en redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil.

Además, Interior apela a otros métodos de difusión como la página web institucional, las redes sociales específicas del sistema, los medios de comunicación, las páginas gubernamentales, la cartelería y los avisos en peajes, aeropuertos, puertos y pasos de frontera, además de la notificación amarilla de Interpol. Un ejemplo fue la publicación del aviso en los nuevos tótems ubicados próximos a las paradas de ómnibus, gracias a un acuerdo con la Intendencia de Montevideo.

El Sinae trabaja en un sistema de alertas tempranas

El Sinae trabaja en la creación de un Sistema de Alerta Temprana por Telefonía Móvil (SAT-Móvil), establecido por el decreto 244/026, que exhorta a implementar, junto con los demás actores involucrados, un Sistema de Difusión de Celdas, que permite enviar mensajes de alerta georreferenciados mediante la red de telefonía móvil. Desde Antel indicaron que se está trabajando en el sistema, el cual debería estar desplegado antes del 31 de diciembre de 2026, según lo señalado en el decreto.

La solución comprende dos módulos. El CBE (Cell Broadcast Entity) será ofrecido por Antel como servicio al Sinae y al Ministerio del Interior y permitirá a las autoridades definir el contenido, el alcance geográfico y la prioridad de las alertas. El CBC (Cell Broadcast Centre), en cambio, deberá integrarse a la red de cada operador móvil para transmitir los mensajes a las celdas correspondientes. Según Antel, todos los operadores del país deberán implementar este último componente.

Antel señaló que las funciones y los procedimientos para operar las alertas serán definidos por el Sinae en caso de emergencias y por Interior para las alertas Amber. La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones coordinará la integración de los centros CBC de cada operador con el CBE y los aspectos vinculados con los teléfonos que deben ser compatibles con este tipo de alertas.