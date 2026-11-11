Es engañoso el posteo que señala a camioneta de UTE por cruzar en rojo y transportar karts

La denuncia que circuló corresponde a una foto de una camioneta que en su momento fue arrendada por la empresa estatal, y luego devuelta a su arrendador en julio de 2026, tras la finalización del contrato de alquiler.

Una camioneta con identificación institucional de UTE fue denunciada en redes sociales por circular presuntamente en infracción de tránsito mientras transportaba karts de competición. Sin embargo, pese a que el vehículo conserva los ploteos de la empresa estatal, no pertenece a UTE ni presta servicios para ella, según aclaró la propia administración.

La publicación, difundida en Instagram, muestra una camioneta con matrícula SLQ1900 que transporta karts en la parte trasera. El texto superpuesto en la imagen denuncia que el vehículo habría cruzado con luz roja el semáforo ubicado en el bulevar José Batlle y Ordóñez, en su intersección con la calle Alberto Zubiría, en Montevideo.

La presencia de los ploteos institucionales de UTE llevó a asociar el vehículo con la empresa pública por lo que, ante la viralización de las imágenes, UTE emitió una aclaración en la que identificó a la camioneta como un vehículo que había sido arrendado por la empresa a Daniel Balduvino, en el marco de la Licitación Pública P53330, destinada al arrendamiento de vehículos sin chofer. La empresa había recibido la adjudicación de la contratación junto a otras dos por un plazo de cuatro años.

Según informaron desde la gerencia de la empresa estatal, el contrato de arrendamiento finalizó el 13 de julio de 2026, fecha en la que la camioneta fue devuelta a su arrendador. A partir de ese momento, el vehículo dejó de prestar servicios para UTE y su utilización pasó a ser ajena a la administración.

La empresa explicó que, una vez recibido el vehículo, correspondía al proveedor retirar los ploteos institucionales, algo que no ocurrió. Por ese motivo, UTE intimó al arrendador a retirar la identificación de la empresa bajo apercibimiento de adoptar las medidas que pudieran corresponder.

El propio responsable de la empresa arrendadora también intervino en los comentarios de la publicaciones, quien explicó que el vehículo pertenece a la empresa DYP Rent a Car. “Ese vehículo es nuestro y no pertenece y no trabaja para UTE”, expresó.