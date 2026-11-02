¿Qué se vota y cómo se vota en Estados Unidos en las elecciones de medio término?

Este martes se llevarán a cabo las elecciones de mitad de mandato, en las que se pondrán en juego 435 bancas de diputados y 35 de senadores.

Este martes son las elecciones de medio término en Estados Unidos. Como lo establece la ley, se realizan el martes siguiente al primer lunes de noviembre, cada dos años. El calendario es elaborado por la Comisión de Elecciones Federales (FEC), que tiene jurisdicción sobre el financiamiento de las campañas de candidatos a la Cámara de Representantes, el Senado, la Presidencia y la Vicepresidencia.

¿Qué se vota?

En las elecciones al Congreso se renueva toda la Cámara de Representantes, un total de 435 bancas, que se renueva cada dos años, y un tercio del Senado, es decir 35 bancas (las 33 que se renuevan cada dos años del total de 100 y las que dejaron libres JD Vance y Marco Rubio al asumir la vicepresidencia y la secretaría de Estado, respectivamente). Los senadores permanecen seis años en el cargo.

Además, habrá 39 elecciones para gobernador (en 36 estados y los territorios de Guam, Islas Marianas del Norte e Islas Vírgenes) y elecciones legislativas estatales en 46 estados.

Además, habrá más de 2.000 elecciones locales para sheriffs y fiscales de distrito, alcaldes, juntas escolares, jueces de cortes estatales y distritales y oficiales de condado.

¿Cómo están las cámaras hoy?

La Cámara de Representantes tiene mayoría republicana con 217 legisladores, mientras que hay 214 demócratas, un independiente y tres vacantes. La representación en la cámara es por estado, y cada estado tiene una cantidad de representantes proporcional a la población que haya registrado en el censo poblacional vigente. En este caso, será a partir del censo de 2020.

Por su parte, el Senado tiene actualmente un mayoría republicana con 53 senadores, con 45 demócratas y dos independientes. Cada estado está representado por dos senadores, pero solo se renuevan bancas en 35 de ellos.

¿Quién maneja las elecciones y cuenta los votos?

Los gobiernos locales y estatales son los que establecen las reglas y llevan adelante los procesos electorales en Estados Unidos, tal como lo contempla la Constitución de 1789. Esto incluye el registro de votantes, la gestión de los centros de votación y el conteo de los votos. Las normas locales, de todos modos, deben ajustarse a las reglas nacionales establecidas por el Congreso, que busca proteger el derecho de los votantes a acceder a las urnas y emitir su voto, y establecer normas nacionales básicas que garanticen la equidad.

¿Por qué se vota el martes?

El día de la elección lo define la ley federal y estableció que se haría el martes después del primer lunes de noviembre en los años pares. Allí se eligen, cuando toca, representantes del Congreso, senadores, el vicepresidente y el presidente.

La tradición comenzó con la elección de presidente y vice en 1845, luego se sumaron la de congresistas en 1872 y finalmente la de senadores y legisladores locales en 1917. Se decidió para inicios de noviembre porque en Estados Unidos, de tradición agraria, la fecha era propicia para evitar la época de cosecha. La idea de que fuera un martes se debió a que los votantes estaban lejos de los centros de votación y debían viajar en la noche para ir a votar, y así se evitaba que viajasen el domingo, día de descanso.