El asesinato del líder narco Nemesio Mencho Oseguera Cervantes el pasado 22 de febrero a manos de las fuerzas de seguridad mexicanas derivó en violentos disturbios en varios municipios de ese país y dio la vuelta al mundo. Las desinformaciones sobre su cuerpo, los disturbios y otros focos se viralizaron especialmente en México, pero también algunas llegaron a Uruguay.

Mencho dirigía el Cártel Jalisco Nueva Generación, y su muerte derivó en acciones de grupos de criminales que implicaron cortes de rutas y ataques a entidades estatales. Oseguera Cervantes era identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales jefes del narcotráfico en la región.

En ese contexto, circuló en redes sociales un supuesto comunicado del PIT-CNT en el que la central sindical habría expresado su “repudio” al Ejército mexicano por haber asesinado al “compañero Oscar Oseguera”. Asimismo, el texto viral señala que Oseguera “representa los valores esenciales de la lucha antiimperialista de los pueblos oprimidos”, y dispone de la firma del “Secretariado Ejecutivo”, así como de los logotipos oficiales.

Sin embargo, el texto es falso y corresponde a una publicación del usuario de X @ElInformante_1, cuenta que usualmente difunde desinformación en redes sociales y contenido agraviante contra personalidades de la cultura y la política. El contenido está comprendido en una modalidad frecuente de desinformación a través de la creación de comunicados apócrifos atribuidos a organizaciones, partidos o instituciones.

El posteo superó las 50.000 visualizaciones solamente en X, donde muchos usuarios alertaron sobre su carácter apócrifo, pero otros lo replicaron sin verificar o lo consideraron posible. Además, la capacidad de daño de la mentira se ve exponenciada con la réplica descontextualizada posterior, por ejemplo, en distintos grupos de Facebook, como ocurrió en este caso. Por su parte, ni en la web del PIT-CNT ni en sus redes sociales constan registros de que la organización haya emitido un mensaje similar. Por otra parte, el nombre consignado en el supuesto comunicado “Oscar Oseguera” no coincide con el del narcotraficante, cuyo nombre completo es Nemesio Oseguera Cervantes.

